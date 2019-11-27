{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении использования маткапитала

Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств материнского капитала, говорится в среду в сообщении пресс-службы правительства.

"Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей использования средств материнского капитала", - сообщили в правительстве.

Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома. Согласно действующему законодательству, чтобы использовать для этого материнский капитал, вместе с заявлением нужно предоставить копии документов о собственности на участок, праве пользования им, праве пожизненного наследуемого владения, праве аренды.

Вопрос о возможности использования материнского капитала для строительства на садовом участке ставили граждане РФ и депутаты Госдумы. Председатель правительства Дмитрий Медведев поддержал эту идею в ходе отчета правительства РФ в Госдуме 17 апреля 2019 года.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с начала действия программы более 9,5 млн российских семей воспользовались правом на маткапитал. По ее словам, программа является одной из самых успешных среди реализованных правительством России.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на предоставление материнского капитала предоставляется один раз при рождении второго либо последующих детей в семье. Средства маткапитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и формирование накопительной пенсии женщин. В настоящее время объем выплаты составляет 453 тыс. рублей. С 1 января 2020 года материнский капитал будет увеличен на 3,8% - до 466 617 рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Лавров: принятие РФ наблюдателем в Международный фонд спасения Арала будет верным шагом
По словам главы МИД РФ, водно-энергетический вопрос стоит достаточно остро в отношениях между странами Центральной Азии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС