Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении использования маткапитала

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств материнского капитала, говорится в среду в сообщении пресс-службы правительства.

"Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей использования средств материнского капитала", - сообщили в правительстве.

Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома. Согласно действующему законодательству, чтобы использовать для этого материнский капитал, вместе с заявлением нужно предоставить копии документов о собственности на участок, праве пользования им, праве пожизненного наследуемого владения, праве аренды.

Вопрос о возможности использования материнского капитала для строительства на садовом участке ставили граждане РФ и депутаты Госдумы. Председатель правительства Дмитрий Медведев поддержал эту идею в ходе отчета правительства РФ в Госдуме 17 апреля 2019 года.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с начала действия программы более 9,5 млн российских семей воспользовались правом на маткапитал. По ее словам, программа является одной из самых успешных среди реализованных правительством России.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на предоставление материнского капитала предоставляется один раз при рождении второго либо последующих детей в семье. Средства маткапитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и формирование накопительной пенсии женщин. В настоящее время объем выплаты составляет 453 тыс. рублей. С 1 января 2020 года материнский капитал будет увеличен на 3,8% - до 466 617 рублей.