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Стрельба в колледже в Благовещенске

Орлов: охрана учебных заведений Приамурья Росгвардией обойдется вдвое дороже услуг ЧОПов

Губернатор региона отметил, что повышение безопасности в учебных заведениях предполагает комплекс как воспитательных, так и технических мероприятий

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Перевод учебных заведений Амурской области под охрану сотрудников Росгвардии вдвое увеличит затраты на безопасность в учреждениях образования, сообщил ТАСС губернатор Василий Орлов.

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"Мы не очень понимаем, насколько это (перевод всех учебных заведений региона под охрану Росгвардии - прим. ТАСС) будет эффективно. Если говорить, исходя из установленных сегодня расценок, переведем их на ФГУП "Охрана" (находится в ведении Росгвардии), то это, как минимум, вдвое дороже. Это десятки миллионов рублей дополнительно, которые нужно где-то взять", - сказал Орлов.

Он добавил, что повышение безопасности в учебных заведениях предполагает комплекс как воспитательных, так и технических мероприятий, а "качество охранника - с пистолетом он стоит или с газовым баллончиком - принципиально ситуацию не поменяет".

"Закон позволяет применять ЧОПы, и мы их применяем, но они должны соответствовать тем требованиям, которые прописаны в законе. У них должны быть лицензированные охранники с соответствующей компетенцией", - отметил губернатор.

После стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ его здания были переданы под охрану Росгвардии. В других учебных заведениях Амурской области также ужесточена охрана, для усиления безопасности закупают специальные средства, например металлоискатели. Колледжи также определяют свои потребности в дополнительных турникетах, "тревожных кнопках", камерах видеонаблюдения и прочем оборудовании.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичСтрельба в колледже в Благовещенске
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