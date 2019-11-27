Вождение под мухой: проверяют ли автомобилистов за рубежом на алкоголь и наркотики

И через что нужно пройти в разных странах, чтобы получить права

Инициатива Минздрава России о новом порядке медосвидетельствования водителей спровоцировала огромные очереди в наркологические диспансеры по всей стране и вызвала критику со стороны Владимира Путина. В итоге в ведомстве приняли решение отложить вступление в силу приказа "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", который предусматривал сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю. Рассказываем о том, какие испытания проходят кандидаты в водители в других странах Европы и Азии, а также нашем ближнем зарубежье. Заодно мы поинтересовались, требуют ли справку от нарколога в Колумбии — стране, известной своими наркокартелями. Великобритания: достаточно прочитать номер В Великобритании медицинская проверка для получения водительского удостоверения до смешного проста: для прохождения экзамена не требуется справок от нарколога или психиатра, а единственное испытание, которое относится к проверке здоровья будущего водителя, — это просьба экзаменатора перед началом практической части экзамена прочитать номер любой расположенной неподалеку машину с расстояния не менее 20 метров.

На эту тему "Это чушь какая-то". Путин прокомментировал возможный рост стоимости справок для водителей

Для получения водительского удостоверения в Великобритании необходимо сначала получить временные права на управление транспортным средством (provisional driving licence). Лицензия выдается всем, кто достиг возраста 15 лет и девяти месяцев. Услуга стоит 34 фунта стерлингов ($43,7) при оплате онлайн, после чего соискатель должен отправить почтой удостоверяющий личность документ и заполненную анкету в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA). Спустя три недели удостоверение обычно приходит к своему адресату.



Временные права дают право сесть за руль легкового автомобиля в статусе ученика. Однако для этого обучающийся должен быть не моложе 17 лет, машина должна быть маркирована знаком "ученик за рулем" и в ней должен обязательно присутствовать опытный водитель (не моложе 21 года и с водительским стажем не менее трех лет) или инструктор. Получение постоянного водительского удостоверения требует сдачи экзамена, который состоит из двух частей — теоретической и практической. В первом случае необходимо уплатить пошлину в размере 23 фунтов ($29,5), после чего явиться к назначенному времени в экзаменационный центр. Для успешного прохождения теста нужно дать правильные ответы как минимум на 50 из 57 вопросов, а также просмотреть 14 видеороликов и нажатием кнопки мыши продемонстрировать понимание развития опасных ситуаций на дороге. После успешного прохождения теоретической части будущий водитель получает право на практике продемонстрировать свои навыки вождения. Такой экзамен стоит 62 фунта стерлингов ($79,7). Практическая часть экзамена длится до 40 минут, однако в среднем на нее уходит 20–30 минут. В некоторых случаях экзаменатору достаточно и 10 минут, чтобы удостовериться в том, что знания и навыки сдающего экзамен соответствуют всем требованиям DVLA. По завершении экзамена новоиспеченному водителю выдается свидетельство об успешной его сдаче, после чего можно смело садиться за руль, не дожидаясь выпуска заветной карточки — водительского удостоверения, которое придет по почте в течение трех недель. Действовать оно будет десять лет.​​ Германия: проверка зрения и курс медицинской помощи Несмотря на то что получение водительских прав в среднем обойдется примерно в 2 тыс. евро, доля расходов на медицинские проверки будет минимальной — специальных справок для получения удостоверения в Германии не нужно. Все, что потребуется, — пройти проверку зрения и курс оказания первой медицинской помощи. Проверка зрения стоит около 7 евро, курс — около 20–30 евро.

На эту тему Неэффективно и затратно, или Зачем неоправданно усложнять получение водительских прав

В Германии сесть за руль автомобиля и получить права можно в 17 лет, правда при условии, что сопровождать водителя в таком возрасте должен взрослый человек, имеющий водительское удостоверение. Заключается договор с автошколой, после чего человеку необходимо обратиться в ведомство дорожного транспорта и получить официальное подтверждение. Заявочный сбор составляет от 100 до 200 евро. Тем самым сразу покрываются расходы и на теорию. Практическое занятие длительностью 45 минут стоит около 25–40 евро. Помимо обычной езды по городу обязательны три часа ночного вождения, 4 часа — по автобану и 5 часов — вне населенного пункта. Это особые занятия, и обойдутся они дороже — от 35 до 60 евро за каждое. Той части практического экзамена, которую в России называют площадкой, в Германии нет, начинают сразу с города. Для сдачи практического экзамена требуется получить согласие инструктора — именно он определяет, готов ученик или нет. За право сдать теоретический экзамен нужно заплатить 50–75 евро, практику — до 170 евро. Если экзамен провален, то придется платить за дополнительные уроки и налог за пересдачу. Изготовление самих прав вместе со всеми сборами стоит около 40 евро. Права, выданные в странах не из состава ЕС, в Германии действуют только полгода, затем нужно их подтверждать и получать удостоверение образца ЕС. Теорию при этом можно не посещать, но сдавать, конечно, придется. Не требуется совершать с инструктором и особых поездок. "Переподтверждение" прав будет стоить около 1 тыс. евро. Франция: справка обязательна для хронических алкоголиков Медицинская справка во Франции не обязательна для прав категории А или В, если только вы не собираетесь быть профессиональным шофером, ее требуют лишь от людей с инвалидностью, а также обладателей определенных медицинских противопоказаний. Также экзаменатор сам в произвольном порядке может просить кандидатов подтвердить медицинские показания, позволяющие им сесть за руль. Зато справка обязательна для уличенных в хроническом алкоголизме и пьяном вождении: их суд может обязать также установить в автомобиль алкоблокиратор зажигания. В целом получение водительского удостоверения в стране для многих представляет проблему из-за высокой стоимости всей процедуры. Стоимость обучения в традиционных автошколах сейчас составляет порядка 1,8 тыс. евро, при этом большая часть этой суммы тратится непосредственно на отработку практических навыков в городе. В интернете же можно найти предложения занятий с инструктором примерно за 750 евро за обязательные по закону 20 часов (для автоматической коробки — 13 часов). Многие французы часто берут дополнительные часы, каждый стоит в среднем около 43 евро (в Париже — 65 евро), однако в случае с онлайн-курсами эта цифра на несколько евро меньше.

На эту тему В России появилась камера, отслеживающая движение водителя за рулем автомобиля

Для тех, кто хочет повысить навык вождения перед экзаменом, но не желает тратить на это еще пару сотен евро, есть возможность взять напрокат машину с дублирующими органами управления. Стоимость аренды варьируется от 9 до 20 евро в час, никаких доплат за бензин и ограничений по пробегу обычно не предусмотрено. В сопровождении любого человека старше 28 лет с правами и водительским стажем от пяти лет ученик может продолжить самостоятельное обучение в городе, пока опытный водитель держит ноги на педалях с пассажирской стороны. Но полным "чайникам" такой вариант не подойдет: сесть за руль машины можно, лишь имея за плечами обязательные 20 часов практики с профессиональным инструктором и права категории АМ (для скутеров) или же сертификат ASSR (школьный экзамен на знание правил дорожного движения). После сдачи теории (на что уйдет в среднем 300–400 евро с учетом автошколы и госпошлин) у кандидата на получение водительского удостоверения есть целых пять лет, чтобы освоить навыки вождения и показать себя на получасовом экзамене в городе (30 евро). Всего дается пять попыток. После пятого провала придется пересдавать теорию. CША: без специальных справок Для получения водительского удостоверения в США также не требуется специальных справок. Единственной проверкой для желающего получить водительские права станет проверка зрения в Department of Motor Vehicles (Департамент транспортных средств, DMV), для этого необходимо прочитать буквы на табличке, расположенной на удалении нескольких метров. В первую очередь для получения прав от соискателя требуется предоставить в департамент заполненную анкету и документы, подтверждающие его право на получение водительского удостоверения. В их число входит удостоверение личности, номер социального страхования, подтверждение его проживания в штате (счета за коммунальные услуги, договор с арендодателем, сопроводительное письмо от работодателя и т.п.).

На эту тему Ужесточение правил техосмотра: чего ждать водителям

Вслед за этим и проверкой зрения предстоит пройти теоретический экзамен, состоящий из 20 вопросов, в нем можно допустить до шести ошибок. Если соискатель проваливает тест, у него есть возможность пересдать его неограниченное количество раз, однако срок следующей пересдачи после трех неудачных попыток увеличивается до полугода. При удачной сдаче теоретического экзамена будущий водитель фотографируется и платит государственную пошлину от 60 до 100 долларов (в зависимости от возраста) за оформление временного разрешения на вождение учебного автомобиля, которое приходит ему по почте в течение двух недель. Имея на руках разрешение на вождение с инструктором, соискатель имеет право начать практическое обучение. В автошколе ему предлагают посмотреть видеоурок, а также прослушать теоретический курс продолжительностью около двух часов. Стоимость такого курса — $45. В среднем стоимость обучения, например, с десятью практическими занятиями может составить порядка $700. В назначенное время соискатель вместе с инструктором приезжает на место прохождения "дорожного теста" (road test), где их ожидает экзаменатор. Во время сдачи соискателю предлагается выполнить несколько поворотов на дорогах общего пользования, выполнить разворот в три приема, параллельную парковку. За ошибки начисляются штрафные баллы — 5, 10 или 15. Для прохождения теста необходимо набрать 30 или меньше штрафных баллов. Если соискатель успешно сдает экзамен, ему на месте выписывают временное — бумажное — разрешение на вождение, а в течение двух недель по почте направляется официальный документ — пластиковая карточка. Колумбия: тесты на психомоторику Медицинское обследование в Колумбии серьезнее, чем во многих западных странах: чтобы сдать экзамен на права, необходимо пройти медкомиссию, которая включает в себя проверку зрения и слуха, общего физического состояния, а также тесты на психомоторику. Стоимость освидетельствования в среднем составляет 90–150 тыс. колумбийских песо ($25–45). Водительское удостоверение выдается Министерством транспорта Колумбии и позволяет управлять транспортным средством по всей территории страны. Существует три категории ВУ: А — для всех типов мотоциклов, В — все частные транспортные средства, С — транспортные средства общественного пользования. Для того чтобы поступить на курсы вождения, необходимо уметь читать и писать, быть старше 18 лет (16 — в случае разрешения родителей) и пройти регистрацию в Национальном реестре единого движения, что обойдется в 10 тыс. 100 колумбийских песо (примерно $2,95). Обучение проходит в автошколах, сертифицированных Минтранспортом, и составляет в среднем 20 часов практики и 25 теоретических занятий. После прохождения обучения и медицинского обследования происходит сдача экзамена (теория и практика). В случае успешного окончания курса все документы отправляются в Специализированную службу транзита и перевозок. О готовности удостоверения можно узнать на сайте Министерства транспорта. Стоимость курса вождения составляет примерно 500–900 тыс. колумбийских песо ($150–250), изготовление удостоверения — примерно 200 тыс. колумбийских песо ($58). Белоруссия: медсправка обязательна Медицинская водительская справка пока не входит в Белоруссии в обязательный перечень документов, которые должен иметь при себе водитель (между тем в последнее время обсуждается возможность внесения дополнения в этой части в Правила дорожного движения). Вместе с тем наличие медицинской справки обязательно при обучении в автошколе для получения водительских прав, прохождении технического осмотра автомобиля, замены водительского удостоверения. Срок действия медсправки для водителей в Белоруссии составляет от одного до пяти лет (в зависимости от состояния здоровья).

На эту тему Маршруты московские. Как город боролся с пробками и что будет делать с ними в будущем?

Для прохождения медицинской водительской комиссии в каждом из населенных пунктов Белоруссии определены конкретные медицинские учреждения. Например, в Минске насчитывается около десятка таких медучреждений. Для того чтобы пройти на их базе медицинское освидетельствование, необходимо предоставить выписку от терапевта из медучреждения по месту жительства, в которой будут указаны перенесенные человеком заболевания и обращения за медпомощью за последние пять лет. Обязательным условием получения такой выписки является ежегодное прохождение флюорографии. Для женщин также обязательно посещение врача-гинеколога. Несмотря на то что в 2018 году были сняты ограничения на вождение автомобиля беременными, имеющими водительское удостоверение категории В (легковые автомобили), для них остаются ограничения на вождение других транспортных средств. Наибольшей популярностью у водителей в Минске пользуется 24-я поликлиника спецмедосмотров. Здесь можно через интернет, по телефону заранее забронировать удобное для себя время прохождения медосмотра. Также это учреждение имеет доступ к базам данных лиц, состоящих на наркологическом и психиатрическом учете. В данном случае водителям не нужно дополнительно обращаться в соответствующие учреждения для получения справки о том, что они не состоят на учете у нарколога либо психиатра. При прохождении медкомиссии в других медцентрах наличие справок из наркологического и психиатрического диспансеров строго обязательно. При прохождении медицинской комиссии водители будут осмотрены врачами: терапевтом, неврологом, оториноларингологом. Затем врачом — главой комиссии выносится заключительное решение о выдаче медсправки. При необходимости к осмотру могут привлекаться другие врачи-специалисты. Услуга по прохождению медицинского освидетельствования водителями и получения медсправки является в Белоруссии платной. Медучреждения самостоятельно определяют размер оплаты. Например, в 24-й поликлинике спецмедосмотров стоимость пакета услуг для прохождения медосмотра для жителей Белоруссии составляет 17 белорусских рублей (около $8), для иностранных граждан — 45,50 рубля (около $22). Казахстан: тестирование у психиатра-нарколога Желающему стать водителем в Казахстане нужно пройти медицинский осмотр и получить справку о состоянии здоровья формы 083-у. Для этого предстоит обратиться в частное или государственное медицинское учреждение и пройти осмотр у терапевта, окулиста, оториноларинголога и психиатра-нарколога. В медучреждениях стоимость такого медосмотра составляет порядка 5–8,5 тыс. тенге (от $13 до $20,7).

На эту тему Проезд по трассе М-11 для легковых автомобилей с транспондером будет стоить 1350 рублей