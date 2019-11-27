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Лавров: принятие РФ наблюдателем в Международный фонд спасения Арала будет верным шагом

По словам главы МИД РФ, водно-энергетический вопрос стоит достаточно остро в отношениях между странами Центральной Азии

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что удовлетворение просьбы о принятии России в качестве наблюдателя в Международном фонде спасения Арала было бы правильным решением.

"Россия уже достаточно давно обратилась с просьбой быть принятой в качестве наблюдателя. Но пока вот не все готовы к этому. - сказал он в среду, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии. - Я считаю, что было бы правильно, если бы мы такой шаг сделали. И ненавязчиво, используя ту экспертизу, которая в нашей стране накопилась, когда мы все были частью Советского Союза, поискать обоюдно приемлемые решения".

По словам министра, достаточно остро стоит в отношениях между странами Центральной Азии именно водно-энергетический вопрос. "Нам кажется, что участие российских специалистов могло бы помочь Центральноазиатским странам находить оптимальные решения и избегать односторонних шагов, которые, конечно же, вызывают достаточно серьезное напряжение", - подчеркнул Лавров.

Международный фонд спасения Арала был создан в 1993 году главами государств Центральной Азии с целью преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКиргизияРоссия
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