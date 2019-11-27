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Представитель Дерипаски опроверг информацию о лишении бизнесмена гражданства Кипра

Отмечается, что предприниматель не получал от Кипра официальных уведомлений о статусе гражданства
Олег Дерипаска Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Олег Дерипаска
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Олег Дерипаска не получал от правительства Кипра официальных уведомлений о статусе своего гражданства, информация о возможном лишении бизнесмена кипрского "золотого паспорта" не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Дерипаски.

Ранее кипрская газета Politis написала, что Дерипаска вошел в список из 26 человек, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. При этом в перечне фигурирует некий "Олег Дерибаска" с сыном и дочерью, отмечает издание.

"Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства. Но тот факт, что Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества", - сказал представитель бизнесмена.

О том, что Дерипаска имеет гражданство Кипра, стало известно в 2018 году. Представитель бизнесмена тогда пояснял ТАСС, что Дерипаска получил дополнительный паспорт в связи с постоянными командировками, при этом он остается гражданином и налоговым резидентом России.

Теги
КипрРоссияДерипаска, Олег Владимирович
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