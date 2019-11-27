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Старшеклассники на "Проектории" предложили применять списанные авиадвигатели в энергетике

Концепцию вторичного использования старых авиационных двигателей разработали школьники из команды госкорпорации "Ростех"

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Участники команды Ростеха на Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория" предложили использовать списанные авиационные двигатели в качестве экологичных энергетических установок. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба Ростеха.

"На форуме "Проектория" школьники из команды госкорпорации "Ростех" разработали концепцию вторичного использования старых авиационных двигателей. Вместо утилизации агрегатов они предложили дать им вторую жизнь: замена обычной камеры сгорания на малоэмиссионную позволяет использовать списанные двигатели в качестве экологичных энергетических установок", - говорится в сообщении.

Использование списанных двигателей в качестве энергетических станций позволит получать от 2,5 до 25 мВт энергии. Такой мощности хватит для обеспечения энергией предприятий, небольших населенных пунктов. Применение малоэмиссионных камер сгорания позволяет снизить выбросы оксидов азота и углерода в атмосферу.

Энергоустановки смогут работать на попутном газе, отходах древесины, биогазе, получаемом в сельском хозяйстве, а также газе, который вырабатывается при сжигании мусора. Установки могут быть двухтопливными. "Идея может найти применение в сельскохозяйственной и лесоперерабатывающей промышленности, на мусоросжигательных заводах и в энергетике", - информирует пресс-служба.

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России. В этом году форум прошел с 23 по 26 ноября, он собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.

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Россия
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