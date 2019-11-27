Путин поручил подготовить предложения о представлении к наградам строителей М-11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о представлении к правительственным наградам строителей трассы М-11. Об этом глава государства сказал на совещании о влиянии проекта строительства скоростной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург на социально-экономическое развитие субъектов.

"Прошу Министерство (транспорта) и руководителей регионов сделать предложения и представить людей к правительственным наградам", - сказал он.

"Будем дальше реализовывать все наши планы"- отметил российский лидер, поблагодарив участников проекта за проделанную работу и ее итоговый результат.

Он также указал, что будущие планы будут формироваться с учетом прозвучавших на совещании предложений. На встрече, в частности, говорилось о задачах по строительству нового терминала аэропорта Пулково и необходимости подготовки новой дорожной инфраструктуры аэропорта.