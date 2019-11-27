{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия по числу мигрантов занимает второе место в Европе после Германии

В докладе Международной организации по миграции указывается, что в России насчитывается более 11 млн мигрантов. Более 3 млн человек - это выходцы с Украины

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия занимает второе место в Европе после Германии по числу мигрантов - более 11 млн человек. Самую большую группу (более 3 млн человек) составляют выходцы с Украины, говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации по миграции (МОМ).

"Российская Федерация остается важной страной субрегиона, в которую направляется миграция, и одной из наиболее значительных в этом отношении в мире. В 2019 году она принимала 11,6 млн иностранных мигрантов. Большинство из них прибыли из соседних стран, в частности, Содружества Независимых Государств", - указывает МОМ. При этом "иммигранты с Украины составляют самую большую по численности группу иностранцев, родившихся за рубежом, - более 3 млн". Далее следуют выходцы из Казахстана (около 2,5 млн) и Узбекистана (1,1 млн).

Как отмечают авторы доклада, многие прибывшие в Россию иностранцы - трудовые мигранты, и Российская Федерация таким образом является "одним из крупнейших в мире источником для денежных переводов" мигрантов в их страны. "В 2018 году объем денежных переводов из России составил $21 млрд, что было обусловлено пусть медленным, но устойчивым экономическим подъемом в стране, и это продолжает привлекать трудовых мигрантов", - констатируют в МОМ.

Согласно приведенным в исследовании данным, в России живет "значительное число беженцев с Украины". "С момента начала конфликта на востоке Украины в 2014 году, по оценкам, 400 тыс. человек переехали в Российскую Федерацию, и значительное число из них получили статус беженца или временное убежище", - указывают эксперты. Подчеркивается, что Россия, кроме того, "на протяжении длительного времени была лидирующим направлением для трудовой миграции из Центральной Азии". В 2019 году в стране насчитывалось около 5 млн жителей, родившихся в центральноазиатских государствах.

В Европе в целом сейчас насчитывается 82 млн мигрантов: более 13 млн в Германии, по 9,5 млн во Франции и Великобритании, около 6 млн в Италии и примерно столько же в Испании. Более половины мигрантов в Европе (42 млн) составляют выходцы из других европейских стран. Самая большая группа - это россияне (более 10 млн). Далее следуют Украина, Польша и Великобритания.

Всего в мире сейчас 272 млн мигрантов, что составляет 3,5% населения планеты. С 1970 года это число более чем утроилось, и в настоящее время каждый 30-й житель Земли является мигрантом. Больше всего мигрантов принимают США - 51 млн. На втором месте в мире Германия, на третьем - Саудовская Аравия. Россия занимает четвертую строчку. Из государств происхождения мигрантов лидирует Индия. Далее следуют Мексика, Китай, Россия, Сирия и Бангладеш.

Теги
ГерманияРоссия
Реклама на ТАСС
В МИД не рассматривают вопрос расширения запрета на усыновление иностранцами детей из РФ
Как отметили в российском дипведомстве, речь идет о создании универсального механизма реагирования на случай ущемления прав и интересов россиян за рубежом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС