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Глава Росгвардии проверил готовность подразделений по охране объектов Керченского пролива

Виктор Золотов отметил, что формирование схемы защиты объектов проводится силами федеральных органов исполнительной власти, органами власти Крыма и Краснодарского края

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов проверил готовность морских подразделений ведомства по охране объектов в акватории Керченского пролива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Бригада выступает ключевым звеном в формируемой системе обеспечения безопасности Крымского моста, который стал самым крупномасштабным инфраструктурным проектом, реализованным за последние годы в нашей стране. <...> Войска национальной гвардии со всей ответственностью приступили к реализации задач, ранее не осуществлявшихся силовыми структурами в подобном масштабе", - сказал Золотов, слова которого процитировали в пресс-службе.

Глава ведомства также отметил, что формирование схемы защиты объектов проводится силами федеральных органов исполнительной власти, органами власти Крыма и Краснодарского края.

В ведомстве напомнили, что подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии с 1 октября этого года приняты под защиту узловые объекты магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, а также реализуются меры по обеспечению безопасности железнодорожного моста и подходов к нему.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор ВасильевичКрым
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