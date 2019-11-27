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В кабмин направлены предложения о запрете никотиносодержащих сладостей для детей

Как сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко, депутаты также запросили в Минздраве статистику никотиновых отравлений детей и попросили оценить влияние потребления таких продуктов на здоровье человека

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Предложения о запрете никотиносодержащих сладостей для несовершеннолетних направлены на рассмотрение правительства РФ. Об этом в среду сообщила журналистам депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

По ее словам, указанная проблема была выявлена в Краснодарском крае в ходе мониторинга распространения снюса (сосательного табака), продажа которого в России запрещена с 2015 года. "То, что мы увидели, не может не тревожить. Дети травятся, законы не работают. Нам нужно добиться, с одной стороны, чтобы реально заработал закон, запрещающий снюс, с другой - запретить для детей младше 18 лет продажу любых никотиносодержащих продуктов, будь то смеси, сосалки, жвачки, мармеладки, смеси и прочее. В том числе дистанционную продажу", - цитирует Костенко ее пресс-служба.

Соответствующие предложения, продолжила она, направлены в кабмин, на рассмотрении которого уже находится законопроект Минпромторга о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий. "Мы просим ускорить внесение его в Госдуму, приняв во внимание наши поправки, касающиеся запрета никотиносодержащих сладостей", - отметила депутат.

"Леденцы и прочие никотиносодержащие сладости, несмотря на то, что их продавцы уверяют об их безопасном потреблении, несут большой вред для здоровья человека, - подчеркнула она. - А вот бестабачные никотиносодержащие смеси, которые также находятся в свободном доступе для школьников, и вовсе губительны как для детей, так и взрослых".

Как отмечает парламентарий, указанные никотиносодержащие продукты свободно распространяются "даже в обычных ларьках" на остановках общественного транспорта. "В отличие от снюса никотиновые смеси не имеют горького привкуса табака, имеют приятные вкусы (фруктов, ягод, кока-колы), что приводит к полному поглощению дозы никотина", - обратила внимание Костенко.

Депутаты, добавила она, также запросили в Минздраве статистику никотиновых отравлений детей и попросили оценить влияние потребления таких продуктов на здоровье человека. "После возвращения с региональной недели я намерена собрать на площадке Госдумы совещание и обсудить данную проблему с вовлеченными в процесс регулирования данной сферы ведомствами и комитетами", - заключила Костенко.

Теги
РоссияКостенко, Наталья Васильевна
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