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Пропавшие в Дагестане школьники подрабатывали на заправке, чтобы пойти в компьютерный клуб

Три шестиклассника помогали заправлять топливо автомобилистам

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Полицейские нашли трех шестиклассников, пропавших во вторник в пригороде Махачкалы. Дети подрабатывали на одной из АЗС. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МВД Дагестана.

"Дети найдены в Махачкале на одной из АЗС. Помогая заправлять топливо автомобилистам, они заработали немного денег, которые потратили в компьютерном клубе. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - сообщили в МВД.

В министерстве отметили, что детей везут домой в поселок Новый Хушет (пригород Махачкалы).

Полиция в Дагестане объявила в розыск трех учеников шестого класса в среду. 26 ноября они не вернулись домой после учебы. Помимо полиции, детей искали и местные жители. Объявления об их пропаже распространили через все соцсети.

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РоссияДагестан
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