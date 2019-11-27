Землю с Зеловских высот на востоке Германии отправят в Россию к 75-летию Победы

ЗЕЛОВ (Германия), 27 ноября. /ТАСС/. Памятные мероприятия прошли в среду на территории мемориального комплекса "Зеловские высоты" на востоке Германии, передает корреспондент ТАСС. В память о погибших там советских солдатах были возложены цветы, а также был произведен символический сбор земли, которая будет отправлена в РФ к 75-летию Победы.

"Замечательный проект "Дороги памяти" привел нас сегодня на Зеловские высоты в городе Зелов, - сказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев. - Суть проекта заключается в том, что во время празднования 75-летия Победы в следующем году будет открыт храм Минобороны России. Там будет заложена земля с мест захоронения советских солдат со всего мира. Сегодня мы здесь, на Зеловских высотах, где погибло более 30 тыс. солдат, и мы берем горсть земли для этого храма".

Посол поблагодарил всех, кто заботится о памяти павших солдат на территории Германии. "Мы с немцами проложили сложный путь исторического примирения, - сказал Нечаев. - И россияне, и немцы могут сделать много хорошего на пользу нашим народам".

На мероприятии присутствовали сотрудники посольства, местные жители, бургомистр города Зелов Йорг Шредер, соотечественники.

О Зеловских высотах

Битва за Зеловские высоты стала одним из самых кровопролитных сражений конца Великой Отечественной войны. Географическое расположение и особенности местного ландшафта позволили немцам соорудить мощную линию обороны на западном берегу реки Одер. С этих естественных холмов, возвышающихся над долиной на 40-50 метров, гитлеровские войска могли с легкостью просматривать весь плацдарм и вести перекрестный огонь. Кроме того, перед высотами был вырыт противотанковый ров глубиной до 3 метров, шириной 3,5 метра, а подступы заминированы.

Боевые действия продолжались здесь с 16 по 19 апреля 1945 года. Взять высоты удалось высокой ценой. Под Зеловом погибли по разным оценкам до 33 тыс. советских военнослужащих. Считается, что взятие этой точки открыло Красной Армии прямой путь на германскую столицу.

"Дорога памяти"

В филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ "Дорога памяти" будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Центральное место займет уникальная мультимедийная галерея.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы внутреннего и внешнего убранства храма так или иначе связаны с этим событием. Например, высота звонницы - 75 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти" составит 1 418 метров - по числу дней войны.