Путин в клубе дзюдо "Турбостроитель" вручил госнаграды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге вручил госнаграды, торжественная церемония состоялась в клубе дзюдо "Турбостроитель".

Президент приехал в клуб, где сам занимался много лет назад. Осмотрев новые помещения и понаблюдав за тренировками, Путин вручил награды.

Ордена Александра Невского удостоен гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг, Ордена Почета - президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.

Орден Дружбы из рук президента получили президент компании "Канда Сэйсакусё" Нобуюки Асаи, директор департамента по поддержке ветеранов дзюдо Фонда поддержки и развития имени Анатолия Рахлина Евгений Ефремов, члены Совета ветеранов клуба "Турбостроитель" Николай Кононов и Валентин Степанов, председатель Попечительского совета клуба Андрей Холоднов, глава Белорусской федерации дзюдо Павел Ясеновский.

Тренеру Татьяне Ивановой и спортсмену-инструктору Тагиру Хайбулаеву вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" П степени.

Звания "Заслуженный работник физической культуры РФ" удостоены глава коллегии судей отдела спорта высших достижений Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга Евгений Рахлин и замдиректора спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо имени Рахлина Всеволод Стрелков, почетной грамоты президента - тренер училища олимпийского резерва номер 1 Евгений Станев, президент Фонда развития физкультуры и спорта самбо Василий Шестаков и член Попечительского совета "Турбостроителя" Максим Шубарев.

Клуб дзюдо "Турбостроитель" "вырос" из спортивного клуба Ленинградского металлического завода - одного из старейших спортивных клубов города, где первые секции были организованы в 1930-х годах.

В сентябре 1969 года здесь открылась секция самбо под руководством Анатолия Рахлина, который одним из первых в стране начал готовить спортсменов по дзюдо, когда в СССР начал развиваться этот вид спорта. Путин сам в юности тренировался у Анатолия Рахлина (1938 - 2013). К молодому тогда тренеру, который за полвека воспитал более сотни мастеров спорта, будущий президент пришел в 11 лет и со временем стал неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо, получил звания мастера спорта по самбо и дзюдо. Глава государства неоднократно признавался, что прислушивался к мнению наставника по многим жизненным вопросам, называл Рахлина "выдающимся тренером, замечательным, мудрым человеком".

В числе воспитанников клуба также числятся Аркадий и Борис Ротенберги, Василий Шестаков, Николай Кононов, многочисленные Олимпийские чемпионы.

Восточные единоборства, по мнению президента, дают такие знания, умения и навыки, которые политику просто необходимы. Путин считает, что дзюдо - это занятие и для тела, и для ума. Оно развивает силу, реакцию, выносливость, учит держать себя в руках, чувствовать остроту момента, видеть сильные и слабые стороны соперника, стремиться к наилучшему результату и постоянно работать над собой.

Осенью 2019 клуб отметит юбилей, к которому были приурочены презентация книги "Дзюдо на всю жизнь" и открытие выставки "Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо".