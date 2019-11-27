Медведев: Дом народов России станет площадкой работы по укреплению национального единства

ГОРКИ, 27 ноября. /ТАСС/. Дом народов России должен стать главным координатором работы по укреплению национального единства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Он также поручил ему подготовить все необходимые учредительные документы для создания этой структуры.

"Это главный координатор такого рода работы, та площадка, на которой ведутся различные проекты, направленные на укрепление единства в нашей стране, на развитие различных культур наших народов", - обратился Медведев к Баринову, попросив его заняться этой работой. Премьер добавил, что тема создания такой структуры неоднократно обсуждалась и "наконец превратилась в распоряжение правительства по созданию государственного бюджетного учреждения "Дом народов России".

Глава правительства пояснил, что главная цель - создавать условия для сохранения, развития, возрождения национальных культур в России и реализация национально-культурных прав гражданами страны. "Прошу вас подготовить все необходимые документы, учредительные документы, устав учреждения, зарегистрировать его и, самое главное, конечно, приступить к работе в рамках этой структуры", - сказал премьер.

Баринов заметил, что это "своевременный ответ государства на общественный запрос". По его мнению, Дом народов России позволит организовать на новом уровне работу по этнокультурному многообразию и станет еще одним инструментом реализации государственной национальной политики. "Что очень важно, это дополнительный новый импульс некоммерческому сектору, общественным организациям", - сказал Баринов, высказав надежду на то, что на этой площадке будут проходить как федеральные, так и региональные мероприятия, и эта структура станет настоящим координационным центром.