Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после открытия памятника писателю Даниилу Гранину пообщался с жителями Санкт-Петербурга.

Президент подошел к людям, наблюдавшим за церемонией. Житель дома на улице Еремеева, 7 обратился к главе государства с вопросом о социальном жилье.

"Расселили дом, дали на четыре семьи трехкомнатную квартиру", - рассказал мужчина. Путин пообещал разобраться в этой истории.

"Надо смотреть, в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия", - сказал глава государства и поручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову следить за ситуацией.

Пожилая женщина рассказала президенту о своем отце - участнике Великой Отечественной войны и поделилась с ним своими житейскими проблемами. Петербуржцы желали президенту здоровья и успехов.