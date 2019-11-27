Ростовская область готова сотрудничать с Италией в сельском хозяйстве и туризме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Предприниматели Ростовской области готовы сотрудничать с представителями бизнеса в Италии по направлениям сельского хозяйства, науки, туризма и инноваций, сообщил глава региона Василий Голубев, выступая на мероприятиях проходящих в Милане Дней Ростовской области.

"Мы обсуждаем сегодня темы, которые ведут наши регионы в будущее. Ростовской области интересно развивать сотрудничество с итальянскими партнерами в индустриальной и сельскохозяйственной сферах, особый интерес вызывает партнерство в научно-исследовательской деятельности, обмен технологиями, инновации. Еще одна общая для наших регионов сфера - туризм", - приводит пресс-служба правительства области слова Голубева.

Глава региона заметил в этой связи, что в настоящее время прорабатывается вопрос о запуске прямого авиасообщения между Ростовом-на-Дону и Миланом.

Сотрудничество Ростовской области и Италии развивается на протяжении почти 20 лет. В 2000 году область подписала протокол о торговом и культурном сотрудничестве с регионом Марке на востоке Италии. С 2005 года в Ростове-на-Дону работает культурный центр "Данте Алигьери". Внешнеторговый оборот Ростовской области с Италией в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 21% и превысил $254 млн, в том числе экспорт составил почти $128 млн, импорт - более $126 млн.