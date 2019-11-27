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Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Документ запрещает распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства.

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"Министерство здравоохранения РФ разработало и внесло в правительство проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Данный законопроект устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ разработан в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ в стране на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. "По данным мониторинга, проведенного Минздравом России, в большинстве регионов регистрируются случаи отказа от медицинского освидетельствования для выявления и лечения ВИЧ-инфекции, а также случаи отказа от обследования и лечения детей, у родителей которых был подтвержден диагноз ВИЧ-инфекция по причине ВИЧ-диссидентства", - добавили в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что отрицание ВИЧ, отказ от медосвидетельствования и лечения может привести к состояниям, угрожающим жизни человека. "Законопроект позволит не только оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ-инфекцию, но и поспособствует распространению правильных и аргументированных доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус", - сказано в сообщении.

По данным Минздрава, по итогам 2018 года в Росси было зарегистрировано 896 тыс. человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. В 2018 году охват населения тестированием на выявление заболевания увеличился до 25,8% (около 38 млн человек), что в почти 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. За 10 месяцев 2019 года более 33 млн человек прошли тест на ВИЧ.

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