{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Власти опровергли договоренности об утилизации в Рязанской области отходов из Москвы

В сентябре губернатор региона Николай Любимов сообщал, что регион пока не планирует принимать ТБО из Москвы, а единичные случаи незаконного ввоза пресекаются властями

РЯЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Рязанской области опровергло информацию о наличии договоренности о приеме на утилизацию так называемых порубочных остатков из Москвы. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрея Устинова.

В начале ноября на сайте госзакупок появился тендер московского бюджетного учреждения "Автомобильные дороги Восточного административного округа" на оказание услуг по погрузке, вывозу и утилизации порубочных остатков, стоимостью около 50 млн рублей, в документации которого в качестве места утилизации отходов указана Рязанская область. Кроме того, в среду со ссылкой на собственные источники газета "Коммерсант" сообщила, что около половины образуемого в столице мусора неофициально вывозится в соседние регионы, в том числе и в Рязанскую область.

"Рязанская область не заключала соглашения на прием мусора из других субъектов страны", - приводятся на сайте правительства Рязанской области слова Устинова.

Как уточняется на сайте областного правительства, в соответствии с федеральным законодательством, отходы, образовавшиеся на территории одного субъекта страны, могут направляться в другие регионы только на основании межрегионального соглашения. На данный момент в территориальной схеме региона ввоз отходов в Рязанскую область из других регионов не предусмотрен. В ближайшее время все полигоны, учтенные территориальной схемой по обращению с отходами, установят на своей территории комплексы видеонаблюдения и весового контроля с подключением к общей информационной системе.

"В случае появления конкретных фактов транспортирования отходов на территорию Рязанской области из других регионов будут инициированы проверки в рамках регионального и федерального экологического надзора", - отмечается в сообщении.

В сентябре 2019 года губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил ТАСС, что регион в ближайшее время не намерен принимать ТБО из Москвы, и что единичные случаи незаконного ввоза пресекаются властями. Самая громкая подобная ситуация произошла в апреле 2018 года, когда частная компания-арендатор мусорного полигона в Рязанской области без уведомления властей заключила договор о приеме отходов из Московского региона. Позже власти сообщили, что договор со столичной фирмой был заключен на один день.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Власти Севастополя проверяют информацию о враче, советовавшем ездить к мощам на исцеление
В интернете появилась фотография рецепта с печатью врача-отоларинголога, который рекомендовал пациентке поклониться мощам святителя Луки, если назначенное лечение не поможет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС