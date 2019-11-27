Власти опровергли договоренности об утилизации в Рязанской области отходов из Москвы

РЯЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Рязанской области опровергло информацию о наличии договоренности о приеме на утилизацию так называемых порубочных остатков из Москвы. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрея Устинова.

В начале ноября на сайте госзакупок появился тендер московского бюджетного учреждения "Автомобильные дороги Восточного административного округа" на оказание услуг по погрузке, вывозу и утилизации порубочных остатков, стоимостью около 50 млн рублей, в документации которого в качестве места утилизации отходов указана Рязанская область. Кроме того, в среду со ссылкой на собственные источники газета "Коммерсант" сообщила, что около половины образуемого в столице мусора неофициально вывозится в соседние регионы, в том числе и в Рязанскую область.

"Рязанская область не заключала соглашения на прием мусора из других субъектов страны", - приводятся на сайте правительства Рязанской области слова Устинова.

Как уточняется на сайте областного правительства, в соответствии с федеральным законодательством, отходы, образовавшиеся на территории одного субъекта страны, могут направляться в другие регионы только на основании межрегионального соглашения. На данный момент в территориальной схеме региона ввоз отходов в Рязанскую область из других регионов не предусмотрен. В ближайшее время все полигоны, учтенные территориальной схемой по обращению с отходами, установят на своей территории комплексы видеонаблюдения и весового контроля с подключением к общей информационной системе.

"В случае появления конкретных фактов транспортирования отходов на территорию Рязанской области из других регионов будут инициированы проверки в рамках регионального и федерального экологического надзора", - отмечается в сообщении.

В сентябре 2019 года губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил ТАСС, что регион в ближайшее время не намерен принимать ТБО из Москвы, и что единичные случаи незаконного ввоза пресекаются властями. Самая громкая подобная ситуация произошла в апреле 2018 года, когда частная компания-арендатор мусорного полигона в Рязанской области без уведомления властей заключила договор о приеме отходов из Московского региона. Позже власти сообщили, что договор со столичной фирмой был заключен на один день.