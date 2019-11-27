Власти Севастополя проверяют информацию о враче, советовавшем ездить к мощам на исцеление

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя проверят информацию о враче-отоларингологе, который якобы выписывал пациентам рецепты с рекомендациями съездить к мощам на исцеление. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

"Информация передана руководству больницы, разбираемся в ситуации", - сказал собеседник агентства.

В среду Telegram-канал "Подъем" опубликовал фотографию рецепта с печатью врача-отоларинголога Юрия Белоненко, в котором пациентке было рекомендовано поклониться мощам святителя Луки в случае, если не поможет назначенное лечение.

Святитель Лука Крымский был одним из известнейших в Российской Империи хирургов. В 1923 году он принял монашество и сан епископа, а с 1942 года до своей смерти в 1961 году был архиепископом Красноярским и Енисейским, Тамбовским и Мичуринским, Симферопольским и Крымским. Святитель Лука оперировал раненых во время русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

При советской власти он подвергался репрессиям и провел в ссылке и заключении 11 лет. В 1946 году за научные работы по хирургии был награжден Сталинской премией, которую передал детям-сиротам, а в 2000 году был канонизирован РПЦ как новомученик и исповедник Российский. Мощи святителя Луки покоятся в храме Свято-Троицком монастыре в Симферополе.