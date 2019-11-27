Южнокорейский повар подал в суд на "Гид Мишлен"

ТАСС, 27 ноября. Шеф-повар О Юн Гвон из Южной Кореи подал в суд на "Гид Мишлен". Как сообщает телеканал CNN, кулинар недоволен тем, что его сеульский ресторан итальянской кухни Ristorante Eo включили в местную версию гида за 2019 год.

О Юн Гвон заявил, что данное событие произошло без его ведома и согласия, а, по южнокорейским законам, это представляет собой нарушением национального закона о борьбе с публичными оскорблениями.

Повар сказал, что "подал иск о возбуждении уголовного дела в связи с поведением "Гида Мишлен", который насильно включает в свой список [рестораны] против их воли и по непонятным критериям".

"Включение моего ресторана в этот коррумпированный список представляет собой клевету на ресторан и его поклонников, - отметил О Юн Гвон. - У них как у призраков нет контактного телефона, и мне пришлось связываться с ними по электронной почте. Хотя я однозначно отказался от включения в рейтинг, они сделали это по своему усмотрению."

Южнокорейский повар, прошедший обучение итальянской кухне в Милане, уже входил в противоречие с "Гидом Мишлен" пару лет назад, утверждая, что авторы рейтинга заранее оповещают номинантов о будущем включении вопреки публичным заявлениям о тайном характере процесса отбора лучших ресторанов.

В этом году он вновь написал: "В Сеуле тысячи ресторанов, которые соответствуют этому уровню или ниже или выше него и которые работают честнее, чем те, которые попали в "Гид Мишлен". Печальная шутка, что в списке оказались всего 170 из них". Для него оскорбителен сам факт попадания его ресторана в этот рейтинг.