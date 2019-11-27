{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной

Новогодние каникулы начнутся с 1 января, которое приходится на среду
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Роструд напоминает, что последняя рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной, а новогодние каникулы начнутся 1 января.

На эту тему

"Новогодние каникулы начнутся со среды, 1 января. Соответственно, последняя рабочая неделя уходящего года будет двухдневной", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Выходить на работу после новогодних каникул россиянам нужно будет в четверг, 9 января, отметил собеседник агентства. "Первая рабочая неделя так же будет двухдневной", - сказал он.

Ранее в Роструде рассказали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

 

Реклама на ТАСС
Отравление газом в школе в Нижегородской области
Ростехнадзор не выявил нарушений на ГРС в нижегородском селе, где дети отравились газом
В компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород", которой принадлежит объект, ранее сообщали, что станция работает штатно, а утечек выявлено не было
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС