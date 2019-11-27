Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Роструд напоминает, что последняя рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной, а новогодние каникулы начнутся 1 января.

"Новогодние каникулы начнутся со среды, 1 января. Соответственно, последняя рабочая неделя уходящего года будет двухдневной", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Выходить на работу после новогодних каникул россиянам нужно будет в четверг, 9 января, отметил собеседник агентства. "Первая рабочая неделя так же будет двухдневной", - сказал он.

Ранее в Роструде рассказали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.