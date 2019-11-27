Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясением в Албании

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования предстоятелю Албанской православной церкви архиепископу Тиранскому и всея Албании Анастасию (Яннулатосу) в связи с гибелью людей, вызванной накануне сильным землетрясением. Текст патриаршего обращения опубликовал в среду официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"Со скорбью воспринял известие о разрушительном землетрясении, произошедшем в Албании 26 ноября сего года, в результате которого погибли и пострадали многие люди. Примите мои искренние соболезнования в связи с постигшим Вашу страну несчастьем. Глубоко сопереживая всем, кого коснулась эта беда, особенно же тем, кто потерял в данной трагедии своих родных и близких, возношу молитвы Милосердному Господу о ниспослании утешения скорбящим, о даровании скорейшего исцеления раненым и укреплении сил трудящихся над преодолением последствий природной катастрофы", - цитирует сайт патриарха

По последним данным, жертвами землетрясения стали 27 человек, более 650 пострадали, из-под завалов удалось спасти 45 человек. Правительство Албании официально объявило 27 ноября общенациональным днем траура.

По сообщениям Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск), эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Албанские сейсмологи сообщили, что с момента землетрясения магнитудой 6,4 во вторник было зарегистрировано более 520 подземных толчков. Произошедшее землетрясение стало вторым сильным землетрясением в Албании с начала осени.