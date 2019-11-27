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Трамп опубликовал фото, на котором он изображен в виде главного героя фильма "Рокки"

Американский президент не сопроводил изображение какими-либо пояснениями

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опубликовал в среду на своей странице в Twitter отредактированную фотографию главного героя фильма "Рокки" с лицом главы вашингтонской администрации.

Трамп не сопроводил изображение какими-либо пояснениями. Ранее он уже размещал на своей странице в этой соцсети отредактированные фотоснимки и коллажи, которые создавали его консервативные сторонники.

Американский лидер опубликовал изображение примерно через час после того, как он прибыл в свой гольф-клуб в штате Флорида. Президент вместе с семьей во вторник отправился в свое поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида) отмечать День благодарения.

Актер Сильвестр Сталлоне, сыгравший боксера Рокки Бальбоа в цикле фильмов об этом персонаже, в мае прошлого года посетил Белый дом. Тогда Трамп помиловал посмертно темнокожего боксера Джека Джонсона, осужденного более чем 100 лет назад.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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