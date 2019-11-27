{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Петербург достиг самого высокого в России уровня трудоустройства инвалидов

В регионе трудоустроены 35,36 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Уровень трудоустройства инвалидов в Петербурге на октябрь 2019 года составил 37% от их общего числа (трудоспособного возраста), это наиболее высокий показатель среди регионов России. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями комитета по труду и занятости населения города Ирина Кузнецова.

"На октябрь 2019 года 94,3 тыс. человек - инвалиды трудоспособного возраста, которые у нас проживают в Петербурге. Из них работают 35,36 тыс. человек, это 37%. Если говорить в сравнении с РФ - это самый высокий показатель, по данным Пенсионного фонда России, в среднем показатель по стране - около 25%. Но, мы понимаем, что задачи стоят более высокие - уровень трудоустройства людей с инвалидностью к 2022 году должен составить 50%", - сказала она.

При этом в городе для предприятий с численностью более 100 человек установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 2,5% от среднесписочной численности работников. На ноябрь на квотируемых рабочих местах трудятся 15,39 тыс. человек с инвалидностью.

По данным комитета, чаще всего работодатели Петербурга на квотируемых местах открывают вакансии для указанной категории граждан для специалистов (746 вакансий), инженеров-программистов и программистов (401), инженеров различных специализаций, в том числе конструкторов, проектировщиков (330), а также вакансии для продавцов, кассиров, работников склада, подсобных рабочих, кондукторов и другие.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Кабмин распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС