Петербург достиг самого высокого в России уровня трудоустройства инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Уровень трудоустройства инвалидов в Петербурге на октябрь 2019 года составил 37% от их общего числа (трудоспособного возраста), это наиболее высокий показатель среди регионов России. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями комитета по труду и занятости населения города Ирина Кузнецова.

"На октябрь 2019 года 94,3 тыс. человек - инвалиды трудоспособного возраста, которые у нас проживают в Петербурге. Из них работают 35,36 тыс. человек, это 37%. Если говорить в сравнении с РФ - это самый высокий показатель, по данным Пенсионного фонда России, в среднем показатель по стране - около 25%. Но, мы понимаем, что задачи стоят более высокие - уровень трудоустройства людей с инвалидностью к 2022 году должен составить 50%", - сказала она.

При этом в городе для предприятий с численностью более 100 человек установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 2,5% от среднесписочной численности работников. На ноябрь на квотируемых рабочих местах трудятся 15,39 тыс. человек с инвалидностью.

По данным комитета, чаще всего работодатели Петербурга на квотируемых местах открывают вакансии для указанной категории граждан для специалистов (746 вакансий), инженеров-программистов и программистов (401), инженеров различных специализаций, в том числе конструкторов, проектировщиков (330), а также вакансии для продавцов, кассиров, работников склада, подсобных рабочих, кондукторов и другие.