Всероссийский Дед Мороз зажег огни на главной елке в Перми

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз в среду зажег огни на главной елке Перми, которую установили в центре города на эспланаде перед зданием Законодательного собрания Пермского края, передает корреспондент ТАСС.

Тридцатиметровая елка засверкала яркими огнями, а на лицах детей и их родителей засияли улыбки. Желающих зарядиться новогодним настроением собралось немало. Всероссийский Дед Мороз спел вместе со своими пятью пермскими братьями самую известную песню про елочку, а затем поздравил жителей Перми с наступающим 2020 годом. "Я желаю вам счастья столько, сколько снежинок самой морозной зимой, я желаю вам столько улыбок и добрых вестей, сколько шишек в моем волшебном лесу. Я желаю, чтобы вы жили очень-очень дружно, желаю здоровья такого, как сибирские морозы", - сказал волшебник.

Вместе с Дедом Морозом ребят развлекали его помощники. На "Новогоднем экспрессе" они отправились в путешествие в волшебную страну. Те, кто активно участвовал в конкурсах, получили подарки. Также главный волшебник страны днем ранее навестил юных участников пермского ансамбля танцев на колясках "Гротеск".

"Мы дали официальный старт новогодним мероприятиям, зажглась главная новогодняя елка Перми и все елки города должны тоже начать работу в этот же день. Елка уникальная, большое количество использовано различных светоиллюминационных элементов, огромное количество ламп, они запрограммированы, она постоянно меняет цвет панелей, ее гирлянды переливаются разными огоньками. Мы хотим, чтобы праздник начинался раньше, чтобы жителям было светло, тепло, создавалось праздничное настроение", - рассказала журналистам начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Елена Неганова.

Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по стране, в его графике 28 городов - от юга до Сибири.