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CNN: в США из-за непогоды более 200 тыс. человек остались без света

Почти 100 авиарейсов отменены, более 1,4 тыс. - задержаны

ТАСС, 27 ноября. Более 200 тыс. человек остались без электроэнергии в нескольких штатах США из-за снегопадов и сильных ветров. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее данным, перебои с подачей электричества наблюдаются в том числе в штатах Висконсин, Индиана, Кентукки, Мичиган.

Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, непогода привела в среду к задержке в США более 1,4 тыс. внутренних и международных рейсов. Почти 100 рейсов отменены.

В четверг в США отмечают День благодарения, который является выходным днем. В преддверии этого праздника транспортная система в США обычно бывает сильно загружена.

Теги
США
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