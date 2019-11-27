CNN: в США из-за непогоды более 200 тыс. человек остались без света

ТАСС, 27 ноября. Более 200 тыс. человек остались без электроэнергии в нескольких штатах США из-за снегопадов и сильных ветров. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN .

По ее данным, перебои с подачей электричества наблюдаются в том числе в штатах Висконсин, Индиана, Кентукки, Мичиган.

Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, непогода привела в среду к задержке в США более 1,4 тыс. внутренних и международных рейсов. Почти 100 рейсов отменены.