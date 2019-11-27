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Одна "Нева" на две столицы. Владимир Путин открыл трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург

Президент также провел совещание о влиянии автодороги на социально-экономическое развитие регионов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и президент РФ Владимир Путин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Открытие участка новой скоростной автодороги М-11 стало одним из десятка мероприятий, которые были запланированы у президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

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Для строителей трассы, и для тех, кто будет ей пользоваться, запуск заключительного, восьмого участка дороги можно назвать историческим. Трасса с "речным именем" вдвое сократит путь между Москвой и Санкт-Петербургом.

Корреспонденты портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, наблюдали за открытием М-11, а также узнали, как еще ее могут улучшить дорогу.

Дорога с историей

Почтовый тракт, соединяющий Санкт-Петербург и Москву, построили еще в первой половине XVIII века. Необходимость замены лошадей и ночлега изначально предполагали прохождение дороги через населенные пункты, которых насчитывалось более шести десятков. Через многие из них и сейчас проходит бесплатная трасса "Россия" с индексом М-10. После ряда реконструкций это неплохая дорога с качественным покрытием, но со множеством светофоров, переходов, обычных городских перекрестков и, соответственно, ограничениями скорости в 40-60 км в час. Дорога по ней и без пробок может занять 10-12 часов. Проезд по новой трассе займет не более 5,5 часа.

Идея пустить дорогу в обход населенных пунктов и связать две столицы скоростной трассой появилась еще во времена СССР, но к реальной стройке приступили только в 2012 году. Завершить работы по строительству трассы первоначально планировалось к чемпионату мира по футболу 2018 года, но сроки неоднократно переносились, а саму трассу открывали участками. Первый - в 2014 году: с 15 по 58 км в Московской области через Химкинский лес, чуть позже, в этом году, пустили обход Вышнего Волочка. Один из самых важных участков - обходы Солнечногорска и Клина и далее на Тверь запускали также поэтапно: сначала летом 2018 года движение открыли в сторону Санкт-Петербурга, летом 2019 - в сторону Москвы. Открытие последнего, восьмого участка от автодороги А-120 в районе города Тосно Ленинградской области до кольцевой Санкт-Петербурга (с 669 до 684 км), стало официальным завершением строительства.

Путин, открывая финальный участок трассы, добавил еще одну дату к этому историческому экскурсу - 2006 год. "Помню, как в 2006 году подписывали меморандум в Париже (проект был задуман совместно с французскими партнерами - прим. ТАСС). Я был и президент Франции", - вспоминал президент. "В 2006 году задумали! И вот сделали", - отметил глава государства.

Открытие "Невы"

"Здорово, просто здорово", - оценил Путин, обращаясь к рабочим, строившим трассу.  "Я понимаю, что здесь небольшое количество людей из тех, кто работал на трассе все эти годы, но, как в таком случае говорят, в вашем лице поздравляю всех, кто приложил руку, сердце, труд свой", - сказал им президент. Он также добавил, что в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного - такого уровня и класса - пока не строилось.

"Позвольте открыть движение", - обратился к президенту глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Рабочие поинтересовались названием трассы. "Вы знаете, три основные названия "Валдай", "Нева", и "Две столицы" (были в шорт-листе для голосования - прим. ТАСС). Больше всего голосов набрало название "Нева", - сказал Путин.

"Дорогу "Нева" открыть!" - сказал Петушенко в рацию. После этого к пунктам пропуска направились несколько грузовиков и легковых авто. Впереди - серебристый Aurus. Российский люксовый седан накануне пригнали по этой самой трассе из Москвы "для испытаний". Парадное "Ура!" заменил гул клаксонов.

Продолжение работ

Сразу после беседы с дорожниками Путин провел в одном из придорожных зданий совещание о влиянии скоростной дороги М-11 на социально-экономическое развитие регионов. Влияние платной трассы будет положительным, регионы, по которым она проходит, будут развиваться, выразил уверенность президент. С ним согласился каждый из выступающих на совещании.

Так, дорога поможет создать в Тверской области 17 тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. И будет способствовать увеличению грузооборота портов в акватории Финского залива, добавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Повысит инвестиционную привлекательность производственных зон на юге Петербурга, отметил губернатор города Александр Беглов. И даже сократит пробки в районе аэропорта Шереметьево и поможет развитию индустриальных парков, подчернкул глава Подмосковья Андрей Воробьев.

При этом каждый из глав регионов, рассказывая о своих "дорожных" планах, которые оказались неразрывно связаны с трассой "Нева", рассчитывал на поддержку.

Но одним из основных вопросов остается строительство так называемого третьего этапа трассы М-11 или "Северного обхода" вокруг Твери. Сейчас, подъезжая к городу, машины снова возвращаются на М-10, которая огибает Тверь с юга. Руденя попросил поддержать планы по строительству нового 60-километрового обхода, отметив, что его проектирование уже идет, а регион готов выделить землю. Его поддержал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отметив, что, по сути, имеющийся сейчас объезд города с юга весь застроен и его невозможно в дальнейшем расширять. А строительство обхода на севере даст выход и на новые направления: на Ярославль и дальше на Вологду.

Развитие инфраструктуры

Уже летом 2020 года предельно допустимая скорость на М-11 будет максимально возможной по законам страны - 130 км/ ч. Но это не помешает значительно снизить аварийность по дороге из Москвы в Петербург, уверены в Минтрансе. Президент при этом обратил внимание на инфраструктуру вдоль трассы - она должна быть максимально современной, отметил он. "Все должно работать по-современному: так, как выглядит сама трасса", - подчеркнул Путин. Вдоль дороги, отметил он, должны работать заправки, зоны отдыха, точки питания, связь и интернет.

Так как "Неву" открывали поначалу небольшими участками, вопроса с заправками не стояло - было достаточно тех, что уже находились вдоль М-10. Ситуация обострилась летом 2018 года, когда в Тверской и Новгородской областях был запущен шестой участок протяженностью более 200 км. Первые его пользователи столкнулись с тем, что на этом участке трассы было всего восемь временных заправок контейнерного типа, принимающих только банковские карты. Не рассчитавшие расхода топлива водители застревали посреди трассы, а аварийным комиссарам пришлось подвозить им запасы. О самих временных заправках оставались негативные отзывы. Водители жаловались, что на них только по две колонки с топливом А-95 и дизелем, нет навесов от непогоды и скапливаются большие очереди. Первые полноценные заправки появились на трассе только в 2019 году. Сейчас уже работают АЗС "Роснефть" на 258 км, АЗС "Лукойл" на 423 км и АЗС "Газпромнефть" на 665 км.

Планируется, что заправки в дальнейшем разрастутся до многофункциональных зон, на каждой их которых будут располагаться АЗС, торговый центр с рестораном быстрого питания, станция техобслуживания, детская площадка, зона отдыха водителей и пассажиров, спортивная площадка, парковки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, а также легковых автомобилей с прицепами. Всего таких зон пока планируется двенадцать.

Оборудование трассы М-11 всей необходимой инфраструктурой завершится быстрее, чем за два года, выразил уверенность спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. А министр транспорта сообщил, что вдоль трассы появятся объекты сервиса, оборудованные по минимальному, среднему и максимальному стандартам. Минимальная конфигурация будет включать АЗС, средняя - заправочную станцию, магазин и некоторые сервисные услуги. Максимальная же конфигурация подразумевает открытие небольшой гостиницы, наличие душевых кабин, прачечной, автомойки.

Накануне корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты" проехал от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе и убедился - заправок и зон отдыха не слишком много, но хватает, а вот с интернетом плохо - на навигатор полагаться не стоит.

Цена проезда по "Неве"

В диспетчерском пункте взимания платы Путину продемонстрировали коллекцию транспондеров - устройств для моментальной оплаты проезда транспорта. По словам специалистов, "Россия - одна из немногих стран мира, где можно использовать один транспондер и проехать по всем дорогам". Таких устройств уже выпущено несколько миллионов, они позволяют бесконтактно оплачивать проезд, экономя время. При этом платежная система позволяет сберечь и деньги: проезд по М-11 будет стоить в будние дни порядка 1,3 тыс. рублей для легкового автомобиля, что на 500 рублей дешевле, чем передвигаться без транспондера.

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Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичРоссияДитрих, Евгений ИвановичВоробьев, Александр Васильевич
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