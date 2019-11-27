Кадыров сообщил, что уровень преступности в Чечне в 5,4 раза ниже показателя по России

ГРОЗНЫЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Уровень преступности в Чеченской Республике по итогам десяти месяцев 2019 года оказался в 5,4 раза ниже в сравнении с общим показателем по России, сообщил глава региона Рамзан Кадыров после прошедшего в среду совещания с руководящим составом МВД по Чечне и регионального управления Росгвардии.

"По итогам десяти месяцев в Чечне отмечается самый низкий уровень преступности в нашей стране. Он в 5,4 раза меньше общероссийского показателя. При этом общий массив выявленных и зарегистрированных уголовно наказуемых деяний увеличился на 14,6 %", - написал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Основная доля преступлений в регионе приходится на кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

По словам главы региона, такие показатели объясняются усилением контроля за регистрацией любых видов нарушений в республике.

"Раскрываемость преступлений в Чеченской Республике составила 88,7 %. Это наилучшее значение среди всех территориальных органов субъектов РФ", - добавил Кадыров.