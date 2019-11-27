{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число заболевших корью превысило в мире с начала 2019 года 440 тыс.

По данным ВОЗ, в частности, в Демократической Республике Конго от этого заболевания с января умерли 5110 человек

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 440 тыс. человек заболели корью в мире с начала 2019 года. Вспышки этой болезни зарегистрированы в целом ряде стран, одна из самых тяжелых эпидемий зафиксирована в Демократической Республике Конго, где число случаев с подозрениями на корь превысило 250 тыс., а число умерших перевалило за 5 тыс., сообщила в среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Многие страны мира столкнулись со вспышками кори. По состоянию на 5 ноября 2019 года зарегистрировано 440263 подтвержденных случая болезни, о которых сообщили 187 стран - членов ВОЗ", - отмечает организация.

В ДРК, согласно данным на 17 ноября, зафиксировано 250270 случаев с подозрениями на корь, что почти на 8 тыс. случаев больше, чем в предшествующую неделю. С января умерли 5110 человек. "Затронуты все провинции, ведется общенациональная поэтапная кампания по вакцинации, которая должна быть завершена до конца нынешнего года", - говорится в сообщении. В Чаде зарегистрировано более 25,5 тыс. заболевших с подозрениями на корь, в Гвинее - более 4,6 тыс. С болезнью сейчас борются также в Нигерии и на Мадагаскаре.

Не обошла корь стороной и Европейский регион ВОЗ, к которому отнесены 52 страны Европы и Центральной Азии, а также Израиль. С начала года поступили сообщения о 56802 заболевших на Украине (по состоянию на 5 ноября). Болезнь отмечена также в Казахстане (10126), Грузии (3904), России (3521), Турции (2666) и Киргизии (2228).

В Западном полушарии о крупной вспышке информировала Бразилия, где зарегистрировано 11887 подтвержденных случаев, большинство из них - в Сан-Паулу. Венесуэла сообщила о 520 заболевших, а Колумбия - о 215. В США произошло несколько вспышек, в том числе две, к настоящему времени завершившиеся, в штате Нью-Йорк.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем. Основные симптомы на начальном этапе напоминают грипп: высокая температура, кашель, чиханье, головная боль. Затем на коже появляется характерная сыпь. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в отдельных случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

Теги
БразилияУкраинаГвинеяМадагаскарНигерияЧадСШАГрузияКазахстанКиргизияТурцияКолумбияВенесуэлаРоссияШвейцарияИзраильКонго (ДРК)
Реклама на ТАСС
Губернатор Пенсильвании запретил продажу табачных изделий лицам моложе 21 года
Положения подписанного закона "распространяются на электронные сигареты и ароматизированные смеси, а также в нем содержится категорический запрет на эти предметы на территориях школ"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС