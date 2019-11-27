Число заболевших корью превысило в мире с начала 2019 года 440 тыс.

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 440 тыс. человек заболели корью в мире с начала 2019 года. Вспышки этой болезни зарегистрированы в целом ряде стран, одна из самых тяжелых эпидемий зафиксирована в Демократической Республике Конго, где число случаев с подозрениями на корь превысило 250 тыс., а число умерших перевалило за 5 тыс., сообщила в среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Многие страны мира столкнулись со вспышками кори. По состоянию на 5 ноября 2019 года зарегистрировано 440263 подтвержденных случая болезни, о которых сообщили 187 стран - членов ВОЗ", - отмечает организация.

В ДРК, согласно данным на 17 ноября, зафиксировано 250270 случаев с подозрениями на корь, что почти на 8 тыс. случаев больше, чем в предшествующую неделю. С января умерли 5110 человек. "Затронуты все провинции, ведется общенациональная поэтапная кампания по вакцинации, которая должна быть завершена до конца нынешнего года", - говорится в сообщении. В Чаде зарегистрировано более 25,5 тыс. заболевших с подозрениями на корь, в Гвинее - более 4,6 тыс. С болезнью сейчас борются также в Нигерии и на Мадагаскаре.

Не обошла корь стороной и Европейский регион ВОЗ, к которому отнесены 52 страны Европы и Центральной Азии, а также Израиль. С начала года поступили сообщения о 56802 заболевших на Украине (по состоянию на 5 ноября). Болезнь отмечена также в Казахстане (10126), Грузии (3904), России (3521), Турции (2666) и Киргизии (2228).

В Западном полушарии о крупной вспышке информировала Бразилия, где зарегистрировано 11887 подтвержденных случаев, большинство из них - в Сан-Паулу. Венесуэла сообщила о 520 заболевших, а Колумбия - о 215. В США произошло несколько вспышек, в том числе две, к настоящему времени завершившиеся, в штате Нью-Йорк.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем. Основные симптомы на начальном этапе напоминают грипп: высокая температура, кашель, чиханье, головная боль. Затем на коже появляется характерная сыпь. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в отдельных случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.