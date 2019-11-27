{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Потребность в студотрядах в рыбной отрасли Сахалина уменьшилась вдвое из-за плохих уловов

В этом году на Сахалин из разных регионов страны на сезонную работу в рыбной отрасли отправились более 700 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Количество заявок от рыбопромышленных предприятий Сахалинской области на сезонную работу для студенческих отрядов за последние пять лет снизилось на 50 процентов из-за неудовлетворительных результатов путины. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель Окружного штаба ДФО Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Роман Гритченко.

В начале сентября этого года президент РФ Владимир Путин после встречи с общественностью, в том числе с представителями студотрядов, поддержал идею более активного привлечения в стране деятельности организации. Российские студенческие отряды с советских времен ежегодно в летне-осенний период отправляются на Сахалин со всей страны для оплачиваемой работы в рыбопромышленной отрасли региона. Они трудятся на рыбообработке, рыбодобывающих мощностях, консервных, филейных и других переработках водных биологических ресурсов на севере и юге острова. Количество мест для путинных отрядов заявляют сами рыбопромышленные предприятия.

"В этом году на Сахалин из разных регионов страны, преимущественно Дальнего Востока, было завезено на сезонную работу в рыбной отрасли более 700 человек, что является очень низким показателем. Заявка на рабочую силу в период путины снизилась в два раза за последнее пятилетие. Работодателей осталось столько же, мы не потеряли заводы, просто людей стало требоваться меньше из-за снижения прихода рыбы", - сообщил собеседник агентства.

Островные рыбопромышленники подтвердили снижение потребности в помощи студотрядов. По словам президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), депутата областной думы Максима Козлова, причина действительно заключается в промысле тихоокеанских лососей. "К сожалению, в последнее время Сахалин не оправдывает даже рыбацких надежд. У нас стало подходить намного меньше тихоокеанских лососей, а значит, и работы стало намного меньше", - рассказал ТАСС парламентарий.

Однако, по информации федеральных властей, общие показатели добычи лососевых на Дальнем Востоке остаются на прежнем уровне. Козлов объяснил это высокими результатами путины в Камчатском крае. "На Сахалине сократились уловы, но общие цифры по Дальнему Востоку остаются на прежнем уровне за счет Камчатки, которая сегодня бьет рекорды по добыче лососевых", - пояснил спикер и добавил, что ученые пока не дают для Сахалинской области утешительных прогнозов. В связи с этим увеличение прихода рыбы в регионе пока не предвидится.

Путина - это период в году, когда официально разрешен лов рыбы в специально отведенных для этого местах. Для жителей Курильских островов (Сахалинская область) главная путина года началась еще 16 июня, а для сахалинцев ее официально разрешили с 1 июля и до середины осени. По информации островных властей, в этом году рыбаки области выловили 74,3 тыс. т рыбы. Прогноз на 2019 год не оправдался: вылов тихоокеанского лосося, по ожиданиям ученых, должен был составить 82 тыс. т. Пять лет назад, в 2014 году, в Сахалинской области добыли 121 тыс. т рыбы.

Студотряды

Российские студенческие отряды ведут свою историю с 1959 года. Тогда в общественной организации состояли только 339 студентов-добровольцев. Сейчас в отрядах насчитывается более 236,5 тыс. человек - 72 представительства по всей стране. Они занимаются строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы, сбором урожая, сервисом и другими работами, сотрудничают с ОАО "РЖД", ГК "Олимпстрой", ФСК "ЕЭС", ОАО "Газпром", Госкорпорацией "Росатом" и другими крупнейшими компаниями России.

АРСО

Ассоциация рыбопромышленников Сахалинской области включает 66 рыбопромышленных предприятий, большинство из которых являются градообразующими. Они обеспечивают 70 процентов всего вылова водных биоресурсов региона и их переработки на береговых предприятиях.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Очередная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс
В груз общим весом более 580 тонн входят медикаменты и детские продуктовые наборы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС