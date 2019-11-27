Потребность в студотрядах в рыбной отрасли Сахалина уменьшилась вдвое из-за плохих уловов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Количество заявок от рыбопромышленных предприятий Сахалинской области на сезонную работу для студенческих отрядов за последние пять лет снизилось на 50 процентов из-за неудовлетворительных результатов путины. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель Окружного штаба ДФО Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Роман Гритченко.

В начале сентября этого года президент РФ Владимир Путин после встречи с общественностью, в том числе с представителями студотрядов, поддержал идею более активного привлечения в стране деятельности организации. Российские студенческие отряды с советских времен ежегодно в летне-осенний период отправляются на Сахалин со всей страны для оплачиваемой работы в рыбопромышленной отрасли региона. Они трудятся на рыбообработке, рыбодобывающих мощностях, консервных, филейных и других переработках водных биологических ресурсов на севере и юге острова. Количество мест для путинных отрядов заявляют сами рыбопромышленные предприятия.

"В этом году на Сахалин из разных регионов страны, преимущественно Дальнего Востока, было завезено на сезонную работу в рыбной отрасли более 700 человек, что является очень низким показателем. Заявка на рабочую силу в период путины снизилась в два раза за последнее пятилетие. Работодателей осталось столько же, мы не потеряли заводы, просто людей стало требоваться меньше из-за снижения прихода рыбы", - сообщил собеседник агентства.

Островные рыбопромышленники подтвердили снижение потребности в помощи студотрядов. По словам президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), депутата областной думы Максима Козлова, причина действительно заключается в промысле тихоокеанских лососей. "К сожалению, в последнее время Сахалин не оправдывает даже рыбацких надежд. У нас стало подходить намного меньше тихоокеанских лососей, а значит, и работы стало намного меньше", - рассказал ТАСС парламентарий.

Однако, по информации федеральных властей, общие показатели добычи лососевых на Дальнем Востоке остаются на прежнем уровне. Козлов объяснил это высокими результатами путины в Камчатском крае. "На Сахалине сократились уловы, но общие цифры по Дальнему Востоку остаются на прежнем уровне за счет Камчатки, которая сегодня бьет рекорды по добыче лососевых", - пояснил спикер и добавил, что ученые пока не дают для Сахалинской области утешительных прогнозов. В связи с этим увеличение прихода рыбы в регионе пока не предвидится.

Путина - это период в году, когда официально разрешен лов рыбы в специально отведенных для этого местах. Для жителей Курильских островов (Сахалинская область) главная путина года началась еще 16 июня, а для сахалинцев ее официально разрешили с 1 июля и до середины осени. По информации островных властей, в этом году рыбаки области выловили 74,3 тыс. т рыбы. Прогноз на 2019 год не оправдался: вылов тихоокеанского лосося, по ожиданиям ученых, должен был составить 82 тыс. т. Пять лет назад, в 2014 году, в Сахалинской области добыли 121 тыс. т рыбы.

Студотряды

Российские студенческие отряды ведут свою историю с 1959 года. Тогда в общественной организации состояли только 339 студентов-добровольцев. Сейчас в отрядах насчитывается более 236,5 тыс. человек - 72 представительства по всей стране. Они занимаются строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы, сбором урожая, сервисом и другими работами, сотрудничают с ОАО "РЖД", ГК "Олимпстрой", ФСК "ЕЭС", ОАО "Газпром", Госкорпорацией "Росатом" и другими крупнейшими компаниями России.

АРСО

Ассоциация рыбопромышленников Сахалинской области включает 66 рыбопромышленных предприятий, большинство из которых являются градообразующими. Они обеспечивают 70 процентов всего вылова водных биоресурсов региона и их переработки на береговых предприятиях.