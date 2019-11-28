{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": в России выросло число вакансий для преподавателей вузов

По данным Минтруда, за год количество свободных рабочих мест увеличилось на 35% до 5,3 тыс.
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития РФ зафиксировало растущий спрос на прием на работу преподавателей высших учебных заведений, школьных учителей, рабочих-сборщиков и специалистов по информационным технологиям. Об этом в четверг сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

На эту тему
Как пройти собеседование и получить работу. Советы рекрутеров

По данным Минтруда, число вакансий профессорско-преподавательского персонала университетов и других организаций высшего образования выросло на 35% при сравнении показателей о предложениях работодателей в сентябре 2019 года и аналогичных данных 2018 года. "В абсолютном выражении спрос в этой сфере не столь впечатляет: в стране "всего" 5,3 тыс. свободных мест", - говорится в статье.

Также в ведомстве отметили, что спрос на педагогических работников в средней школе за год увеличился на четверть - до 26 тыс. предложений. Вакансий для педагогических работников в сфере начального и дошкольного образования стало на 11% больше (15,3 тыс.).

Среди востребованных также вакансии рабочих-сборщиков, которых работодатели стали искать на 22% чаще, чем в прошлом году. По данным на сентябрь, зафиксировано 15,1 тыс. вакантных мест. Минтруд также включил в список профессий, спрос на которые увеличился больше всего, специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (число вакансий в этой сфере за год выросло на 16%, до 8,6 тыс.), механиков и ремонтников (отмечается рост на 14%, до 166 тыс.), а также специалистов служб, осуществляющих охрану граждан и собственности (78,2 тыс. предложений), и работников, оказывающих услуги по индивидуальному уходу (5,9 тыс.), с ростом по 9,1%.

27 ноября "Известия" со ссылкой на данные Росстата сообщили, что по итогам второго квартала 2019 года число вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн, что стало максимальным значением с 2016 года. При этом в Минтруде РФ отметили, что тенденция увеличения количества вакансий в 2019 году не является устойчивой. В то же время в Минтруде отмечают самый низкий уровень безработицы за всю историю современной России - на прошедшей неделе в органах службы занятости было зарегистрировано 649,6 тыс. человек. Президент России Владимир Путин сообщал, что в январе - сентябре 2019 года без работы были 4,6% экономически активного населения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Очередная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс
В груз общим весом более 580 тонн входят медикаменты и детские продуктовые наборы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС