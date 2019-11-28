"Известия": в России выросло число вакансий для преподавателей вузов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития РФ зафиксировало растущий спрос на прием на работу преподавателей высших учебных заведений, школьных учителей, рабочих-сборщиков и специалистов по информационным технологиям. Об этом в четверг сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным Минтруда, число вакансий профессорско-преподавательского персонала университетов и других организаций высшего образования выросло на 35% при сравнении показателей о предложениях работодателей в сентябре 2019 года и аналогичных данных 2018 года. "В абсолютном выражении спрос в этой сфере не столь впечатляет: в стране "всего" 5,3 тыс. свободных мест", - говорится в статье.

Также в ведомстве отметили, что спрос на педагогических работников в средней школе за год увеличился на четверть - до 26 тыс. предложений. Вакансий для педагогических работников в сфере начального и дошкольного образования стало на 11% больше (15,3 тыс.).

Среди востребованных также вакансии рабочих-сборщиков, которых работодатели стали искать на 22% чаще, чем в прошлом году. По данным на сентябрь, зафиксировано 15,1 тыс. вакантных мест. Минтруд также включил в список профессий, спрос на которые увеличился больше всего, специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (число вакансий в этой сфере за год выросло на 16%, до 8,6 тыс.), механиков и ремонтников (отмечается рост на 14%, до 166 тыс.), а также специалистов служб, осуществляющих охрану граждан и собственности (78,2 тыс. предложений), и работников, оказывающих услуги по индивидуальному уходу (5,9 тыс.), с ростом по 9,1%.

27 ноября "Известия" со ссылкой на данные Росстата сообщили, что по итогам второго квартала 2019 года число вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн, что стало максимальным значением с 2016 года. При этом в Минтруде РФ отметили, что тенденция увеличения количества вакансий в 2019 году не является устойчивой. В то же время в Минтруде отмечают самый низкий уровень безработицы за всю историю современной России - на прошедшей неделе в органах службы занятости было зарегистрировано 649,6 тыс. человек. Президент России Владимир Путин сообщал, что в январе - сентябре 2019 года без работы были 4,6% экономически активного населения.