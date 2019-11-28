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Кризис на Украине

Очередная колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс

В груз общим весом более 580 тонн входят медикаменты и детские продуктовые наборы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс 93-ю колонну с партией гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"93-я автомобильная колонна МЧС РФ отправлена из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и направятся в Донецк и Луганск", - сказали в пресс-службе ведомства.

В груз общим весом более 580 тонн войдут медикаменты и детские продуктовые наборы. Предыдущая колонна доставила 21 ноября в Донбасс более 370 тонн детских продуктовых наборов, включая молочные смеси и детские консервы.

МЧС РФ с 2014 года направляет жителям Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. В общей сложности жителям Донбасса было доставлено более 80 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи.

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