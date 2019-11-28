Петербургское ж/д сообщение с Крымом обогнало московское по продаже билетов на 31 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Поезд сообщением Санкт-Петербург - Севастополь лидирует по продажам билетов на поезда, которые проследуют по Крымскому мосту в новогоднюю ночь. Всего на петербургском направлении на 31 декабря продано 1084 билета, тогда как из Москвы в Симферополь и обратно - 866 билетов, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" (КЖД).

Продажа билетов на поезда в Крым, которые впервые пойдут по Крымскому мосту, стартовала 8 ноября в 08:00 мск. "В целом на поезда в Крым и обратно на 31 декабря куплено 1950 билетов, больше всего билетов куплено на поезд Санкт-Петербург - Севастополь - 513 билетов. На поезд Москва - Симферополь - 198 билетов. На поезда, которые отправятся в последний день 2019 года из Севастополя и Симферополя, продано 571 и 668 билетов соответственно", - уточнили в пресс-службе.

На 1 января из Санкт-Петербурга в Севастополь продано 440 билетов, в обратном направлении - 504 билета. Из Москвы в Симферополь - 349, в обратном направлении - 554 билета. В целом, отметил собеседник агентства, с начала продаж и по состоянию на 27 ноября по всей России реализовано более 34,5 тыс. билетов на поезда, которые последуют по Крымскому мосту.

О поездах в Крым

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста.