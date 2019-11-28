{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ветеран-десантник стал сити-менеджером Читы

За казака Александра Сапожникова отдали голоса 24 депутата из 25 присутствующих на голосовании

ЧИТА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Депутаты гордумы Читы в четверг назначили руководителя администрации (сити-менеджера) города. Им стал ветеран операций на территории Чеченской Республики, десантник и родовой казак Александр Сапожников, который с мая исполнял обязанности сити-менеджера, сообщил корреспондент ТАСС с заседания думы.

Голосованию в городской думе предшествовал конкурсный отбор, который проходил в три этапа. Его смогли пройти трое из семи претендентов. Помимо Сапожникова, это председатель общественной организации "Боевое братство" Сергей Караев и директор компании "Деловой центр" Сергей Паршаков. В четверг они представили депутатами свои программы.

"24 голосами "за" на должность руководителя администрации городского округа "Город Чита" будет назначен Сапожников Александр Михайлович", - объявил результаты председатель городской думы Евгений Ярилов. Голосование было открытым, в нем участвовали 25 депутатов, которые присутствуют на заседании.

В 2014 году в Чите упразднили выборы градоначальника. Сити-менеджер работает по контракту и подотчетен думе. Прежний руководитель администрации города Олег Кузнецов в середине мая ушел в отставку, после чего и.о. сити-менеджера стал Сапожников.

Сапожников родился в 1976 году в Краснокаменске. С 1994 по 1996 годы служил в ВДВ, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, где получил ранение. С 1998 по 2009 годы служил по контракту в автомобильной бригаде, в 1999-2000 годах вновь участвовал в событиях на Северном Кавказе. Награжден Медалью Жукова, медалями "За воинскую доблесть" 2-й степени и "За отличие в военной службе".

Новый сити-менеджер Читы - член партии "Единая Россия", состоит в "Союзе десантников". В 2014 году был избран депутатом Читинской городской думы, а в июне 2017 года стал директором кинотеатра "Удокан", участвовал в съемках фильма "321-я сибирская".

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Российские специалисты проходят стажировку в Японии по проекту "Социальная активность"
Программа стажировки включает в себя образовательные лекции и обучающие мероприятия в сфере социального, экологического и других видов волонтерства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС