Ветеран-десантник стал сити-менеджером Читы

ЧИТА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Депутаты гордумы Читы в четверг назначили руководителя администрации (сити-менеджера) города. Им стал ветеран операций на территории Чеченской Республики, десантник и родовой казак Александр Сапожников, который с мая исполнял обязанности сити-менеджера, сообщил корреспондент ТАСС с заседания думы.

Голосованию в городской думе предшествовал конкурсный отбор, который проходил в три этапа. Его смогли пройти трое из семи претендентов. Помимо Сапожникова, это председатель общественной организации "Боевое братство" Сергей Караев и директор компании "Деловой центр" Сергей Паршаков. В четверг они представили депутатами свои программы.

"24 голосами "за" на должность руководителя администрации городского округа "Город Чита" будет назначен Сапожников Александр Михайлович", - объявил результаты председатель городской думы Евгений Ярилов. Голосование было открытым, в нем участвовали 25 депутатов, которые присутствуют на заседании.

В 2014 году в Чите упразднили выборы градоначальника. Сити-менеджер работает по контракту и подотчетен думе. Прежний руководитель администрации города Олег Кузнецов в середине мая ушел в отставку, после чего и.о. сити-менеджера стал Сапожников.

Сапожников родился в 1976 году в Краснокаменске. С 1994 по 1996 годы служил в ВДВ, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, где получил ранение. С 1998 по 2009 годы служил по контракту в автомобильной бригаде, в 1999-2000 годах вновь участвовал в событиях на Северном Кавказе. Награжден Медалью Жукова, медалями "За воинскую доблесть" 2-й степени и "За отличие в военной службе".

Новый сити-менеджер Читы - член партии "Единая Россия", состоит в "Союзе десантников". В 2014 году был избран депутатом Читинской городской думы, а в июне 2017 года стал директором кинотеатра "Удокан", участвовал в съемках фильма "321-я сибирская".