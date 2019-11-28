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Врач считает, что штрафы за реализацию жевательного табака нужно увеличить

По мнению заведующего Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практической центра наркологии Олега Кутушева, для полноценной борьбы с никотиновой зависимостью табак следует приравнять к наркотикам

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Штрафы за реализацию жевательного табака - снюса, один пакетик которого равен по воздействию на организм двум пачкам обычных сигарет, в России нужно увеличить. Такое мнение ТАСС высказал заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практической центра наркологии, врач психиатр-нарколог высшей категории Олег Кутушев.

Снюс - один из видов бездымного табака. Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при использовании помещают между десной и губой. В России оптовая и розничная продажа снюса запрещена с 2015 года. Согласно законодательству, за нарушение запрета грозит штраф: для физических лиц от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, должностных лиц - от 7 тыс. до 12 тыс. рублей и для юридических - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей.

"Хотя снюс в России запрещен, его не боятся продавать, потому что это штраф до 60 тыс. для юридического лица. С учетом большой реализации, 60 тыс. штраф - не так уж много. Есть законопроект, который говорит о том, что нужно в разы повысить штраф за нарушение этого закона, но пока он находится в Госдуме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для полноценной борьбы с никотиновой зависимостью в стране табак следует приравнять к наркотикам. "Никотин - это единственный продукт, который убивает своего потребителя по своему прямому назначению и который можно купить в магазине. Снюс нужно контролировать, ограничивать, делать немодным, очень дорогим и неудобным, но пока все происходит наоборот", - заключил он.

Влияние снюса на организм

Один мешочек снюса в среднем содержит около 40 мг никотина. Такую же дозу человек может получить, выкурив одновременно две пачки традиционных сигарет.

"Вместе со слюной никотин в высоких концентрациях очень быстро попадает в кровь и в мозг. По сути ничем не отличается от сигарет, даже более опасен, потому что сигареты контролируются по ритму курильщика в течение суток, - пояснил Кутушев. - В мешочке снюса, он правда дифференцируется по количеству содержания никотина, но, допустим, в снюсе с высоким содержанием - до 60 мг, в среднем - 40 мг никотина. Если перевести в сигареты - это около двух пачек сигарет по количеству никотина".

По словам врача, это очень высокая доза, которая может привести к острому отравлению никотином, а впоследствии - к судорогам и нарушению дыхания. Кутушев также отметил, что снюс не может помочь бросить курить. "Не важно, как он [никотин] принимается - через курительный табак, жевательный, сосательный, как снюс, или электронные средства доставки никотина. Это все равно никотин, нейротоксин, который вызывает зависимость", - пояснил он.

Наибольшей популярностью снюс пользуется среди подростков и молодежи из-за своей дешевизны и доступности. "Снюс набирает популярность, потому что его можно принимать незаметно, и никто не узнает. Сигареты сейчас подростку купить достаточно сложно, нужно кого-то просить, а снюс - проще. Подростки являются как раз тем контингентом, который начинает свой опасный для жизни никотиновый путь со снюса", - добавил специалист.

Инициативы

Ранее руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо в Минздрав РФ с просьбой запретить продавать табачные изделия в радиусе менее 1 км от образовательных, медицинских и других социальных учреждений. Одним из поводов стала фиксация "Трезвой Россией" активного использование снюса среди несовершеннолетних.

Как сообщила в среду журналистам депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко, в правительство РФ также направлены предложения о запрете никотиносодержащих сладостей для несовершеннолетних. По ее словам, указанная проблема была выявлена в Краснодарском крае в ходе мониторинга распространения снюса. Данные никотиносодержащие продукты свободно распространяются "даже в обычных ларьках" на остановках общественного транспорта.

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