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В Роскачестве проверили безопасность детского яблочного пюре

Почти в половине образцов специалисты обнаружили следы пестицидов
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© mustafaclk/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Все проверенные Роскачеством образцы детского яблочного пюре являются безопасными, однако почти в половине из них обнаружены следы пестицидов. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты Роскачества проверили 24 наиболее распространенные торговые марки яблочного пюре по 180 показателям качества и безопасности. Как отметили в организации, 12 из проверенных образцов торговых марок произведены на территории России (в Волгоградской, Калининградской, Московской областях, а также в Иваново, Липецке и Москве), 5 - в Белоруссии, пюре двух торговых марок - из Испании, а также по одному бренду из Латвии, Польши, Сербии, Чехии и Шотландии. Стоимость яблочного пюре на момент закупки составила от 10,32 руб. до 104,79 руб. за 100 г. Продукция 13 торговых марок рекомендована детям с 4 месяцев, 11 - для детей возраста 4 месяцев и старше.

"Согласно итогам исследования, вся продукция признана абсолютно безопасной. Эксперты не обнаружили примеси растительного происхождения (веточки, травинки и т. д.), а также любых других посторонних элементов, в частности минеральных примесей (например, песка). Помимо этого, ни в одном исследованном пюре эксперты не нашли консервантов, синтетических красителей, сахарозаменителей и подсластителей", - сообщили в Роскачестве.

В организации также отметили, что половина исследуемого пюре - продукция 12 торговых марок - соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. Одним из важных векторов исследования стала проверка пюре на содержание пестицидов - в данном исследовании скрининг продукции проходил на наличие более 100 видов препаратов. "Исследование показало, что в продукции 14 торговых марок нет пестицидов. При этом в продукции 10 торговых марок выявлены следовые количества таких пестицидов, как пириметанил, флудиоксонил, ацетамиприд, карбендазим, пропаргит, тиабендазол", - подчеркнули в Роскачестве.

Эксперты напомнили, что содержание обнаруженных пестицидов в настоящее время в России не нормируется и не контролируется. Следовательно, пюре соответствуют всем обязательным требованиям. "На данный момент нормируется лишь небольшое количество, - порядка 13 пестицидов, которые считаются достаточно токсичными.<...> Однако, во многих странах (импортерах сырья), как в европейских, так и в азиатских, контролируется и нормируется более 300 наименований пестицидов", - приводятся в сообщении слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Ранее Роскачество направило в Минсельхоз предложение дополнить существующий список более чем на 100 наименований наиболее активно использующихся пестицидов.

Другие итоги исследования

Также эксперты Роскачества проверили пюре на содержание крахмала и выяснили, что в продукции большинства торговых марок крахмал не содержится. Он был только в пюре одной торговой марки, производитель которой указал наличие крахмала в составе. Также эксперты проверили количество сахара в продукте. Самым сладким оказалась продукция с содержанием сахара в размере 16,3 г на 100 г. Оно же и стало единственным пюре, в составе которого есть добавленная сахароза.

Остальные торговые марки используют только природные сахара, непосредственно из яблок. Наибольшее содержание сахара в такой продукции составляет 13 г на 100 г, наименьшее - 9 г на 100 г.

Как сообщили в Роскачестве, продукция всех торговых марок успешно прошла испытания по органолептическим показателям. Вкус и запах пюре натуральные, свойственные яблокам, без посторонних привкусов и запахов. Цвет пюре однородный по всей массе, свойственный цвету яблок, которые прошли тепловую обработку. Консистенция яблочного пюре - от густой до текучей.

По итогам изучения маркировки эксперты заключили, что в 23 торговых марках указанная на упаковке информация соответствует фактической. Только у одного производителя содержание углеводов оказалось выше заявленного в маркировке.

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Россия
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