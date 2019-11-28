Кадастровая палата призвала получать электронные подписи лично

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Удостоверяющие центры, предлагающие выдать электронные подписи (ЭП) дистанционно, создают предпосылки для мошенничества. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Не стоит доверять аккредитованным удостоверяющим центрам, обещающим выдать квалифицированный сертификат ЭП дистанционно на основании фотографий или скан-копий персональных данных без визита в офис аккредитованного центра для удостоверения", - приводятся в сообщении слова замглавы Федеральной кадастровой палаты Павла Чащина.

В ведомстве пояснили, что такая схема работы открывает доступ третьим лицам, "и если мошенник завладел средством для создания усиленной квалифицированной электронной подписи от имени другого человека, то фактически спектр его действий с этим инструментом становится неограниченным". Процедура идентификации личности перед созданием квалифицированного сертификата электронной подписи должна проводиться только при личном присутствии заявителя и представлении оригиналов документов (паспорт, ИНН, СНИЛС и др.).

Как уточнили ТАСС в Кадастровой палате, в России работает примерно 500 удостоверяющих центров, выдающих электронные подписи.

В ведомстве также добавили, что пока "известно о двух случаях мошенничества с ЭП на рынке недвижимости, в масштабах всей страны - это тысячная доля процента". Там напомнили, что реакцией на эти случаи стало ужесточение законодательства: с августа этого года провести такие сделки можно только с письменного согласия собственника недвижимости.

В конце октября пресс-служба Росреестра сообщала, что с 1 ноября владельцев недвижимости будут оповещать о поступлении документов для регистрации перехода или прекращения права собственности, заверенных электронной подписью. Уведомлять собственников будут по телефону или по электронной почте. Необходимые контакты владельца недвижимости содержатся в ЕГРН.