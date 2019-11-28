Ученый: Эльбрус ежегодно теряет около 1% объема ледников

НАЛЬЧИК, 28 ноября. /ТАСС/. Ледники самый высокой точки Европы Эльбруса ежегодно таят примерно на 1%, при таких темпах к 2050 году объем льда на горе может уменьшится на 40%. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор Высокогорного геофизического института (ВГИ) Росгидромета в Нальчике (Кабардино-Балкария) Мухтар Беккиев.

"По данным Института географии РАН, с 1997 по 2017 год Эльбрус потерял чуть более 20% объема ледников - примерно по 1% в год. При сохранении таких темпов к 2050 году объем льда, действительно, может уменьшиться на 40% и даже больше. Проводимые нами работы подтверждают выводы об уменьшении площади ледового покрытия", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что ВГИ исследует ледники с точки зрения выявления угроз формирования разрушительных процессов: гляциальные сели, обвалы льда, формирование озер и внутриледниковых водоемов, ледово-каменные лавины и так далее. "Но и здесь нужно оговориться, что текущих обобщений по всем ледникам, точнее по каждому леднику Кавказа, мы пока не сделали. Влияние проявления вулканизма на таяние или сокращение ледяного покрова на горе Эльбрус может иметь место, но пока это не основной, а скорее даже совсем не значительный фактор общего процесса изменения климата", - пояснил он.

По словам Беккиева, если ледники и дальше будут также таять, то могут начаться проблемы с водой. "20% ледников, которые мы потеряли за последние годы, - это действительно очень и очень много. Ведь вода идет с ледников - а что произойдет, если все эти реки высохнут или даже просто обмелеют? Последствия будут тяжелыми. Раньше мы не думали, что бутилированную воду будут массово покупать в магазинах, а сейчас мы делаем это, даже живя рядом с ледниками, очевидно то, что дальше проблема водообеспечения будет обостряется, как сейчас это уже наблюдается в ряде стран", - сказал он.

Беккиев рассказал, что в сентябре сотрудники ВГИ совершили очередной вертолетный облет и обследовали западные ледники Кавказа на территории Краснодарского края. Расположенный там ледник Чугуш за последние семь лет сокращается на 2,7 % в год, а убыль площади других ледников составляет около 1-1,5% в год, отметил он.

"Ледники на той территории спускаются намного ниже, чем ледники Центрального Кавказа, в частности, ледник Холодный оканчивается на отметке 2160 м, то есть на высоте поселка Терскол в Приэльбрусье. Количество зимних осадков и уровень температур здесь пока достаточны для того, чтобы ледники существовали на таких высотах. На момент облета 19 сентября снега на ледниках Западного Кавказа было больше, чем в это же время в прошлом году. В отличие от большей части Кавказа, снег покрывал ледники и прилегающие территории этой горной зоны практически до начала сентября", - пояснил собеседник агентства.

Об Эльбрусе

Эльбрус - самая высокая горная вершина Европы, высота над уровнем моря 5642 метра. Эльбрус входит в "Семь вершин" - список высочайших гор шести частей света. На Эльбрусе находится самая высокогорная канатная дорога в Европе.

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