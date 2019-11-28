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Во владивостокской школе дети занимались в помещениях с острым запахом хлора

Стойкий запах хлора держался в коридоре второго этажа, где ремонтируют потолок

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Ученики средней школы № 25 во Владивостоке занимались в помещениях с острым запахом хлора в нарушение предписаний по безопасности, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации города.

Поводом к внеплановой проверке школы стали жалобы родителей на запах хлорки в помещениях школы. Как сообщила одна из мам на своей странице в Facebook, после занятий в школе у некоторых учеников кружилась голова, наблюдались аллергические реакции, кашель. Стойкий запах хлора держался в коридоре второго этажа, где ремонтируют потолок.

"При подготовке потолка к покраске его предварительно помыли белизной (средство с 95% содержанием хлора - прим. ТАСС) для антисептической обработки. Ремонт в школе ведется только после окончания всех уроков, в вечернее время. Утром завуч должна была проверить помещения и, обнаружив химический запах, - закрыть крыло, а занятия с учениками перенести в свободные классы. Этого сделано не было, поэтому завучи привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе.

Срочный ремонт понадобился ввиду образования грибка на потолке из-за течи на участке крыши. Плановый ремонт кровли запланирован на 2020 год. В администрации уточнили, что в четверг ученики вторых классов из крыла, в котором идет ремонт, занимаются в других кабинетах. За выходные ремонт потолка завершат, а 2 декабря все помещения дополнительно проветрят. Полностью крыло для уроков планируется открыть 3 декабря, а в понедельник школьники еще будут заниматься в свободных классах. Специалисты Роспотребнадзора также должны провести проверку школы в ближайшие дни.

Теги
РоссияПриморский край
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