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В Уфе открыли мемориальную доску советскому дипломату Кариму Хакимову

Памятная доска установлена на здании Российского исламского университета ЦДУМ России

УФА, 28 ноября. /ТАСС/. Мемориальную доску советскому дипломату, первому полномочному представителю Советской России в арабских странах Кариму Хакимову открыли в четверг в столице Башкирии - Уфе.

Памятная доска установлена на здании Российского исламского университета ЦДУМ России, в котором раньше располагалось медресе "Галия", где в 1910-1911 гг. обучался Хакимов.

"Он был одним из тех, кто устанавливал связи молодого советского государства со странами исламского мира, - сказал заместитель председателя группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" Фарит Мухаметшин. - Очень символично, что вы помните и фиксируете сегодня эту табличку господину Кариму Хакимову, который был большим примером как молодым дипломатам-международникам, так и для людей, обучающихся в этом университете".

Хакимов сыграл большую роль в том, чтобы СССР стал первым государством, признавшим Королевство Хиджаз, Неджд и присоединенные территории (с 1932 года - Королевство Саудовская Аравия - КСА). 19 февраля 1926 года между странами были установлены дипломатические отношения. Благодаря его усилиям во время войны за объединение разрозненных частей королевства в 1920-е годы СССР оказывал стране помощь, поставляя зерно, оружие и керосин. Хакимов стал близким другом основателя государства, короля Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда. Саудовцы, подчеркивая свое уважительное отношение к Хакимову и другому советскому дипломату - Назиру Тюрякулову, называли их "красными пашами".

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РоссияБашкортостан
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