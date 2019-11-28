Сеть газозаправочных станций создадут на Сахалине в 2020 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют создать в регионе сеть стационарных и мобильных газозаправочных станций. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"В следующем году на Сахалине начнут работать передвижные газовые автозаправки. Они появятся в Невельске, Холмске, Долинске, Аниве, Макарове, Смирных и Охе", - рассказали в пресс-службе.

В Корсакове и Южно-Сахалинске уже есть по одной такой станции. Еще одна заработает в областном центре до конца года.

В этих же городах - наиболее загрязненный воздух. Как уточнили ТАСС в правительстве региона, благодаря созданию сети заправок люди смогут экономить на газе, а также не вредить экологии.

Основным источником выбросов вредных веществ в регионе является автомобильный транспорт.

Также газозаправочные станции заработают в Поронайске, Тымовском и Ногликах, но работа по их обустройству будет вестись в течение трех лет. Газовые заправки появятся вдоль главной автомагистрали региона Южно-Сахалинск - Оха, связывающей юг с севером Сахалина. Источником финансирования выступят представители бизнеса, но регион предоставит им субсидии на закупку техники на сумму до 70% от затрат.