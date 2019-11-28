В Китае подтвердили четвертый случай заболевания легочной чумой

ТАСС, 28 ноября. Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении департамента здравоохранения района.

По информации ведомства, заболевание диагностировано у пастуха в больнице уезда Сыцзыван. В настоящее время больной находится в стабильном состоянии и получает лечение. Еще четыре человека с подозрением на легочную чуму изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Легочная чума передается людям от животных (преимущественно грызунов) через укусы блох и приводит к бубонным формам инфекции. Возможны случаи инфицирования от человека при личных контактах. Это заболевание лечится антибактериальными средствами, для профилактики проводится вакцинация.

С 2008 по 2018 год в Китае было зарегистрировано 26 случаев заражения чумой и 11 связанных с ней летальных исходов.