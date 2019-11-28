Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

КУЗБАСС, 28 ноября. /ТАСС/. Покупка новой искусственной ели для Кемерова за 18 млн рублей была необходима из-за плохого состояния предыдущей ели, прослужившей городу 11 лет. Новое искусственное дерево оборудовано современной электроникой и прослужит 10-15 лет, сообщил журналистам мэр Кемерова Иль Сердюк.

Стоимость дерева вызвала большой общественный резонанс. Как отметил в своем вечернем шоу телеведущий Иван Ургант, кемеровская ель в три раза дороже главной елки страны, установленной в Кремле.

"Почему мы поставили новую елку? Разговоры об этом мы вели несколько лет. И вызваны они были тем, что старая ель, установленная, купленная и монтируемая уже 11 год подряд, морально устарела, нам приходилось каждый год увеличивать финансирование на ее ремонт. Она имела гарантию три года и с каждым годом ветви ели, включая подсветку светодиодов, выходили из строя", - рассказал журналистам Сердюк.

Он добавил, что специалисты, которые занимались ее обслуживанием, выяснили, что 30% ветвей дерева уже не работают. Кроме того, ежегодное обслуживание обходилось бюджету города слишком дорого - 300-500 тыс. рублей. Градоначальник уточнил, что новая ель относится к средней ценовой категории.

Сердюк отметил, что новое искусственное дерево обладает самыми современными светодиодными технологиями, а также прослужит 10-15 лет. "Город обновляется и обновляется во всех сферах. Появляются новые парковые пространства, дороги, кольцевые развязки, строятся детские сады, обновляются школы, и мы посчитали, что в рамках обновления города к зиме должна быть в комплексе обновлена и добавлена инфраструктура. И мы стояли перед выбором: собирать старую ель, имея те недостатки, о которых я сказал, либо приобретать новую, о чем мы задумывались уже на протяжении нескольких лет", - сказал мэр.

Глава города добавил, что в настоящее время новая елка тестируется и настраивается. Старую ель передали в Промышленновский район Кемеровской области.