В СФ считают маловероятным принятие закона о переносе выходного на 31 декабря в 2019 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддерживает законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря, но считает маловероятным, что его успеют принять до конца 2019 года. Об этом сенатор в четверг сообщил ТАСС.

"Такие законы рассматриваются после обсуждения на трехсторонней комиссии. Все, что связано с изменениями трудового законодательства, подлежит обсуждению в трехстороннем варианте: правительство, профсоюзы и объединение работодателей, поэтому маловероятно [принятие закона в 2019 году], не успеют по срокам. Скорее всего, это только следующий год", - пояснил сенатор.

По его словам, в 2019 году для переноса выходного дня на 31 декабря нужно дополнительное решение правительства, так как оно утвердило график выходных и праздничных дней в этом году. Как предположил Рязанский, правительство может выйти с соответствующим постановлением либо предоставить право перенести выходной на 31 декабря работодателям или главам регионов.

Сенатор назвал внесенный в Госдуму законопроект взвешенным и правильно прописанным. "Сама суть законопроекта понятна и, на мой взгляд, очень разумна - делать прогноз на любой год с точки зрения трудового законодательства по количеству выходных дней и сочетанию праздничных дней и необходимого трудового времени, заранее предусмотрев 31 декабря нерабочим днем. Причина совершенно понятна и очевидна - все равно работодатели прекрасно понимают, что такое 31 декабря для людей, которые не работают в системе непрерывных производственных процессов. Конечно, это будет рваный рабочий день, проку от этой работы часто немного", - подчеркнул сенатор.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.