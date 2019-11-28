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Правительство утвердило новые правила обращения с животными в приютах

В частности, документ фиксирует предельное число содержащихся в приютах животных и устанавливает порядок посещения приютов добровольцами и людьми, потерявшими питомца
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российское правительство утвердило своим постановлением методические указания по организации деятельности приютов для животных в субъектах РФ, сообщила в четверг пресс-служба Минприроды России.

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"Регулирующие нормы по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них разработаны Минприроды России в соответствии с поручением правительства РФ <...> В документе описаны требования к обустройству помещений, используемых для приема животных: к размеру вольеров и клеток, температурно-влажностному режиму, освещенности, вентиляции, водоснабжению, обустройству ветеринарного пункта и карантинного помещения <...> Документ был доработан с учетом замечаний субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Среди действий, регламентирующихся методическими указаниями, есть "оказание ветеринарной помощи, маркирование животных, не имеющих владельцев или владельцы которых неизвестны, стерилизация и вакцинация против заболеваний, опасных для человека и животных, осуществление мероприятий по выгулу, кормлению, поению и уходу за бездомными животными". Документ также фиксирует предельное количество содержащихся в приютах животных и устанавливает порядок посещения приютов добровольцами и людьми, потерявшими питомца.

Также в нем содержатся требования к деятельности учреждений и индивидуальных предпринимателей, во владении или пользовании которых находятся отдельно расположенные и предназначенные для содержания животных здания, строения и сооружения.

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Россия
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