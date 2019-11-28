Актер "Звездных войн" потерял сценарий нового фильма киносаги

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Британский актер Джон Бойега признался, что потерял сценарий нового фильма фантастической киносаги "Звездные войны" (Star Wars), который позже выставили на продажу на онлайн-аукционе. О своем проступке артист рассказал в среду в телепередаче Good Morning America на телеканале ABC.

В понедельник режиссер новой картины The Rise Of Skywalker Джей Джей Абрамс рассказал в этой же передаче о том, что сотрудники киностудии Disney обнаружили на площадке онлайн-аукциона eBay копию сценария, которая выглядела в точности как настоящая. "Они вернули сценарий прежде, чем его купили", - указал Абрамс.

В среду Бойега признался, что сценарий фильма был подлинным и оказался в продаже по его вине. "Я переезжал и оставил его под кроватью. Понимаете, я просто подумал - оставлю-ка я его под кроватью. Утром проснусь, заберу его и начну переезд, - рассказал актер. - Но ко мне пришли друзья и мы закатили небольшую вечеринку, а сценарий - он так и остался там лежать".

"Спустя несколько недель пришла уборщица, нашла сценарий и выставила его на eBay за £65 (около $85 - прим. ТАСС), - указал Бойега. - Очевидно, она не знала его настоящей стоимости". Актер при этом подчеркнул, что не читал сценарий до конца и будет смотреть окончательную версию картины с таким же интересом, как и все зрители.

В апреле этого года стало известно о том, что новая картина станет завершающей в серии фильмов, сюжет которых построен на истории о джедае Люке Скайуокере, роль которого исполняет актер Марк Хэмилл. Вместе с ним в новой ленте сыграют, помимо Бойеги, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзек и др. Премьера намечена на католическое Рождество.

Космическая сага

Эпическая сага режиссера и сценариста Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых заметных явлений мирового кинематографа. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус.

Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три приквела - фильма об истории, предшествовавшей событиям первых трех эпизодов. В 2012 году компанию Лукаса Lucasfilm приобрела одна из крупнейших мировых киностудий Disney, что обеспечило очередной перезапуск саги. В 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", которому удалось собрать в прокате по всему миру более $2 млрд, а в 2017 году был выпущен фильм "Звездные войны: Последние джедаи", собравший около $1,3 млрд. "Скайуокер. Восход" положит конец последней трилогии.

В 2016 году в прокат вышла картина "Изгой-один. Звездные войны. Истории". Этот фильм, который не является продолжением или предысторией других серий, стал частью ответвления киносаги, получившего название "Антология". Вторая картина этого цикла под названием "Соло. Звездные войны: Истории" вышла на экраны в мае прошлого года.