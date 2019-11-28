Путин: Всероссийский союз пациентов содействует повышению качества медицинской помощи

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям X Всероссийского конгресса пациентов. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"В нынешнем году исполняется 10 лет Всероссийскому союзу пациентов, объединяющему общероссийские и межрегиональные НКО по всей стране, - подчеркнул Путин. - Ставя перед собой большую и важную задачу - поддержку людей с тяжелыми заболеваниями, союз стремится всемерно укреплять конструктивное взаимодействие с органами власти, врачебным и экспертным сообществом в решении таких серьезных проблем, как повышение качества и доступности медицинской помощи, формирование институтов гражданского контроля в системе здравоохранения, совершенствование профильного законодательства".

Путин выразил уверенность, что форум пройдет в плодотворном, созидательном ключе, будет содействовать обмену опытом и лучшими практиками, а его рекомендации и в целом консолидированная позиция Всероссийского союза пациентов будут учтены при выработке и реализации государственной политики в сфере медицины и здравоохранения, подготовке квалифицированных кадров.

X Всероссийский конгресс пациентов "Взаимодействие власти и пациентского сообщества как основа построения пациент-ориентированного здравоохранения в России" пройдет в Москве с 28 ноября по 1 декабря.