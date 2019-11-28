Twitter отложил удаление неактивных профилей

Twitter отложила удаление аккаунтов, владельцы которых не заходили в социальную сеть более шести месяцев. Как сообщили в компании, такое решение было принято из-за опасений пользователей относительно профилей умерших.

"Это наше упущение. Мы не будем удалять неактивные аккаунты до тех пор, пока не найдем способ увековечить память умерших владельцев учетных записей", - говорится в сообщении Twitter.