Twitter отложил удаление неактивных профилей

Twitter отложила удаление аккаунтов, владельцы которых не заходили в социальную сеть более шести месяцев. Как сообщили в компании, такое решение было принято из-за опасений пользователей относительно профилей умерших.
"Это наше упущение. Мы не будем удалять неактивные аккаунты до тех пор, пока не найдем способ увековечить память умерших владельцев учетных записей", - говорится в сообщении Twitter.
We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts.— Twitter Support (@TwitterSupport) 27 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что Twitter начал рассылать предупреждения пользователям, которые не заходили в соцсеть более шести месяцев. Такие аккаунты будут удалены, если их владельцы не воспользуются учетной записью до 11 декабря. При этом отмечалось, что удаление не произойдет одномоментно, процесс займет несколько месяцев.