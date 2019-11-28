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Twitter отложил удаление неактивных профилей

Такое решение было принято из-за опасений пользователей относительно аккаунтов умерших

Twitter отложила удаление аккаунтов, владельцы которых не заходили в социальную сеть более шести месяцев. Как сообщили в компании, такое решение было принято из-за опасений пользователей относительно профилей умерших. 

"Это наше упущение. Мы не будем удалять неактивные аккаунты до тех пор, пока не найдем способ увековечить память умерших владельцев учетных записей", - говорится в сообщении Twitter.

Ранее сообщалось, что Twitter начал рассылать предупреждения пользователям, которые не заходили в соцсеть более шести месяцев. Такие аккаунты будут удалены, если их владельцы не воспользуются учетной записью до 11 декабря. При этом отмечалось, что удаление не произойдет одномоментно, процесс займет несколько месяцев.

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