Водопад Виктория обмелел из-за сильной засухи в Зимбабве

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Установившаяся на юге Африки засуха привела к сильному пересыханию водопада Виктория. Это связано с резким падением объема воды в реке Замбези, сообщила в среду зимбабвийская газета Daily News.

Recently, on the 2nd of November, I visited livingstone. More specifically the Victoria Falls, through due to the weather it would be more accurate to say, I visited the Victoria gorge. pic.twitter.com/sZtliqqc8R — Danny Mwendanei (@R3dAkahachi) 28 ноября 2019 г.

Река протяженностью в 2574 км является четвертой крупнейшей в Африке. Она проходит по территории шести стран континента и впадает в Индийский океан. Водопад Виктория возник в среднем течении реки благодаря особой геологической истории этого региона. Здесь 2 млн лет назад существовало гигантское озеро, которое вызвало изменение ландшафта и поворот в течении самой Замбези. Так, в районе, где сейчас находится Виктория, водопады меняли свое местоположение по крайней мере шесть раз. В обычный год через водопад в секунду проходят 1090 кубометров воды. При этом самый низкий сток воды был зарегистрирован в октябре 1996 года - 99 кубометров в секунду, максимальный - в апреле 1977 года, когда в секунду через него проходило 6172 кубометра воды.

Названный шотландским путешественником Ливингстоном в честь британского монарха, водопад на языке лози - коренного населения этой части Африки именуется "гремящий дым". Удар гигантского потока о дно ущелья столь мощный, что брызги воды словно превращаются в пар, который стоит в воздухе. Этот "водный дым" виден с расстояния 40 километров от водопада. Водопад Виктория внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей природной уникальности и красоты. Его высота составляет 108 метров, ширина - 1708 метров. Однако нынешняя засуха привела к обмелению Замбези и, как следствие, уменьшению объема воды, проходящего в секунду через водопад. "Мы имеем сейчас самый низкий показатель стока с 1995 года, - пишет зимбабвийский портал "Маниуэб". - В результате некоторые туристы возвращается с него разочарованными".