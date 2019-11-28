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Водопад Виктория обмелел из-за сильной засухи в Зимбабве

В Зимбабве и Замбии также наблюдаются проблемы с электричеством

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Установившаяся на юге Африки засуха привела к сильному пересыханию водопада Виктория. Это связано с резким падением объема воды в реке Замбези, сообщила в среду зимбабвийская газета Daily News.

Река протяженностью в 2574 км является четвертой крупнейшей в Африке. Она проходит по территории шести стран континента и впадает в Индийский океан. Водопад Виктория возник в среднем течении реки благодаря особой геологической истории этого региона. Здесь 2 млн лет назад существовало гигантское озеро, которое вызвало изменение ландшафта и поворот в течении самой Замбези. Так, в районе, где сейчас находится Виктория, водопады меняли свое местоположение по крайней мере шесть раз.

В обычный год через водопад в секунду проходят 1090 кубометров воды. При этом самый низкий сток воды был зарегистрирован в октябре 1996 года - 99 кубометров в секунду, максимальный - в апреле 1977 года, когда в секунду через него проходило 6172 кубометра воды.

Названный шотландским путешественником Ливингстоном в честь британского монарха, водопад на языке лози - коренного населения этой части Африки именуется "гремящий дым". Удар гигантского потока о дно ущелья столь мощный, что брызги воды словно превращаются в пар, который стоит в воздухе. Этот "водный дым" виден с расстояния 40 километров от водопада.

Водопад Виктория внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей природной уникальности и красоты. Его высота составляет 108 метров, ширина - 1708 метров.

Однако нынешняя засуха привела к обмелению Замбези и, как следствие, уменьшению объема воды, проходящего в секунду через водопад. "Мы имеем сейчас самый низкий показатель стока с 1995 года, - пишет зимбабвийский портал "Маниуэб". - В результате некоторые туристы возвращается с него разочарованными".

При этом перспективы на ближайшие месяцы не внушают оптимизма. Нынешняя засуха продолжается на юге Африки четвертый год подряд и продолжает усиливаться. Так, в Намибии в текущем году выпало наименьшее количество осадков с 1891 года. Обмелели реки в Замбии, Зимбабве, ЮАР.

Вода и электричество

Засуха не только создает проблемы туристическому бизнесу Зимбабве и Замбии. Страдает и энергетика двух стран. Воды Замбези, пройдя водопад Виктория, наполняют водохранилище Кариба. Созданное благодаря плотине ГЭС Кабора, это водохранилище площадью водной поверхности в 5,4 тыс. квадратных километров является одним из крупнейших в мире. ГЭС Кабора совместно владеют Зимбабве и Замбия. На ней вырабатывается до половины всего объема электроэнергии, которые потребляют эти две соседние страны. Однако сейчас ГЭС работает на 15% от своей мощности из-за нехватки воды в водохранилище. Так, Зимбабве получает сейчас от ГЭС Кабора только 10% от обычного объема электроэнергии.

Следствием этого стали длительные отключения в стране электричества. Для частных домохозяйств они сейчас длятся до 18 часов в сутки. Первоначально руководство энергетического комплекса Зимбабве гарантировало, что важнейшие промышленные объекты страны не пострадают от нехватки электроэнергии. Однако в минувший вторник Горнодобывающая палата страны направила министру финансов и экономического планирования Зимбабве Мтули Нкубе письмо, где отметила, что на шахтах сейчас в неделю три дня нет электричества. В результате добыча в нынешнем году упадет на 30%, отмечается в документе. 

Теги
Зимбабве
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