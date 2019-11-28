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В "Единой России" считают излишним законопроект об обязательном выходном 31 декабря

Правительство наделено достаточными полномочиями по переносу праздничных дней, отметили во фракции

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ наделено полномочиями по переносу выходных дней при согласовании с профсоюзами и работодателями, поэтому введение нормы об обязательном нерабочем дне 31 декабря будет излишним. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя внесенный депутатами от ЛДПР в Госдуму законопроект.

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"После того, как были приняты последние поправки в ст. 112 Трудового кодекса, новогодние каникулы фактически сокращены на два дня. Они были раньше фактически с 1 по 10 января с учетом переносов. Сейчас они с 1 по 8, и два дня есть в резерве правительства", - сказал Исаев. Он добавил, что кабмин своим постановлением "может присоединить их и к 31 декабря, и к какому угодно дню".

"В данном случае правительство исходит из удобства организации отдыха. Поэтому, с моей точки зрения, подобная инициатива не нужна", - продолжил Исаев. Депутат также указал на то, что "в большинстве офисов, организаций и так 31 декабря является сокращенным рабочим днем".

Собеседник агентства также заметил, что правительство при рассмотрении вопроса о распределении выходных дней согласовывает свою позицию в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с профсоюзами и работодателями, "то есть с теми, для кого этот вопрос является важным". "Если он для них действительно является важным, они могут согласовать с правительством перенос выходного на 31 декабря. Если они считают, что это неправильный подход, тогда зачем навязывать им свою партийную точку зрения. Считаю, что это излишне", - заключил Исаев.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.

Теги
Лебедев, Игорь ВладимировичРоссияИсаев, Андрей Константинович"Единая Россия"ЛДПРЛеонов, Сергей Дмитриевич
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